Популярные смартфоны Xiaomi останутся без Android 17: кто попал в список

Сразу 19 смартфонов больше не рассматриваются в качестве получателей новой системы.

Xiaomi начала распространение новой операционной системы HyperOS 4 на базе Android 17, но владельцы некоторых смартфонов не смогут установить обновление. Речь идет прежде всего о моделях для которых подходит к концу или уже завершился срок программной поддержки, пишет Engadget.

Первыми HyperOS 4 начали получать владельцы новых смартфонов Xiaomi 17. Обновление стартовало 15 октября и принесло переработанный интерфейс с полупрозрачными элементами, напоминающими Liquid Glass на iPhone. Но после обновления списка поддерживаемых устройств выяснилось, что компания изменила планы сразу для нескольких популярных смартфонов.

Согласно графику Xiaomi, первая волна обновлений охватывает серию Xiaomi 17, Redmi K100 и Redmi K90, а также планшет Xiaomi Pad 8. В дальнейшем компания планирует постепенно расширять список поддерживаемых моделей. Основная часть обновлений должна выйти до конца 2026 года и в январе 2027-го.

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В частности, до середины ноября HyperOS 4 должны получить серии Xiaomi 15, Redmi K80, а также MIX Flip 2 и Civi 5 Pro. До конца ноября обновление ожидается для линеек Redmi Note 17 и Redmi Note 15. В декабре очередь дойдет до Xiaomi 14 и Xiaomi 13, MIX Fold 3 и 4, Redmi K70 и некоторых моделей Redmi Note 14.

Какие смартфоны Xiaomi не получат HyperOS 4

По данным GizmoChina, в общей сложности 19 устройств перестанут получать поддержку в 2026-м. Причем речь не только о "бюджетниках": под удар попали модели, которые до сих пор могут похвастаться мощным железом. В их числе:

Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro;

Redmi Note 12 5G;

Redmi 12C;

Redmi A2 и Redmi A2+;

Redmi 13C;

Poco F5 и Poco F5 Pro;

Poco C65.

Кроме того, специалисты обнаружили, что некоторые бюджетные смартфоны пока что даже не проходили тестирование HyperOS 4. В этот перечень вошли Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 14S, Redmi A5 4G, Poco C71, Poco M6 Pro 4G и Poco X6 5G.

Xiaomi пока официально не подтвердила, что все 6 устройств останутся без обновления. Некоторые из них еще находятся в пределах установленного срока программной поддержки. Однако если компания не включит их в список совместимых устройств, смартфоны продолжат работать на HyperOS 3.

Важно понимать, что окончание программной поддержки означает не просто отсутствие новых функций. Эти устройства перестают получать обновления Android и исправления безопасности, в том числе патчи для устранения обнаруженных уязвимостей.

Смартфоны Google Pixel получили Android 17 еще в июне – он стал одним из крупнейших обновлений за последние годы. Система предлагает глубокую интеграцию ИИ на базе Gemini, обновленный дизайн с эффектами размытия, усиленные механизмы защиты данных и новые функции многозадачности.

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