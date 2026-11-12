'Шахед' может появиться из ниоткуда: Флэш рассказал о новой тактике российских ударов

Кроме того, РФ начала наклеивать наклейки спутниковой связи на свои "Шахеды".

В сети распространяется информация о том, что Россия установила дополнительный электрический двигатель на "Шахед" для того, чтобы он летал бесшумно. Но на практике такого двигателя на "Шахедах" нет, однако россияне могут отключать реактивный двигатель перед ударом.

Об этом в Telegram сообщил советник президента Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов.

Он отметил, что благодаря реактивному двигателю российские "Шахеды" могут набрать достаточный разгон и инерцию, чтобы на завершающей стадии полета находиться в режиме тишины.

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"Также в последнее время фиксируются попытки приближения к цели на чрезвычайно низких высотах там, где на пути "Шахеда" нет препятствий (чтобы наши РЛС их не видели). Эти два фактора следует учитывать МВГ (мобильным огневым группам, – УНИАН) и другим. "Шахед" может появиться из ниоткуда", – добавил Флэш.

Кроме того, специалист сообщил о том, что на сбитых российских "Шахедах" начали замечать наклейку "спутниковый интернет".

"Нас запугивают, либо Алабуга начала продавать рекламные площади на "Шахедах", – добавил Флэш, публикуя фото таких наклеек.

Российские "Шахеды": что известно

Ранее в Главном управлении разведки сообщили, что РФ создала новую модификацию своего беспилотника – "Герань-5 К5-К". По данным разведки, во время отдельных маневров этот дрон способен разгоняться до 1000 км/ч. Увеличить скорость полета и высоту РФ удалось за счет усовершенствования аэродинамических характеристик фюзеляжа дрона.

В то же время Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", отметил, что новая версия "Герани" способна развивать скорость до 1000 км/ч только на заключительной стадии пикирования на цель. При этом её постоянная скорость составляет примерно 450 км/ч, что позволяет сбивать её с помощью имеющихся у Сил обороны средств.

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