У главы Nvidia нашли вторую любовницу – теперь его хотят уволить

На фоне сообщений о еще одном романе Дженсена Хуанга акции Nvidia резко подешевели.

Совет директоров Nvidia готовится отстранить от должности генерального директора и сооснователя компании Дженсена Хуанга. Поводом стали сообщения о двух внебрачных связях руководителя, одна из которых была с женщиной, подозреваемой в сотрудничестве с китайской разведкой. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

СМИ пишет, что решение будет принято уже в ближайшее время. Reuters независимо подтвердил информацию о заседании совета, отметив, что оно продолжалось до позднего вечера 11 ноября. Согласно правилам, Хуанг может быть отстранен большинством голосов директоров.

63-летний Дженсен Хуанг основал Nvidia еще в 1993 году и за последние годы стал одним из главных лиц мирового бума искусственного интеллекта. Чипы компании используются для работы крупнейших ИИ-систем, а сам Хуанг превратился в одного из самых заметных руководителей технологической отрасли и регулярно участвовал в переговорах между американскими и китайскими представителями.

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Скандал вокруг руководителя Nvidia начался после того, как Хуанг признался сотрудникам компании в измене жене и извинился перед семьей и коллегами. Одна из предполагаемых связей была с Алисой Хуанг – руководителем сингапурской компании Megaspeed, которая является крупным клиентом Nvidia. Американские спецслужбы считают, что она может работать на китайскую разведку.

По данным WSJ, помимо Элис Хуанг, у Дженсена мог быть роман с коллегой. Его предполагаемой любовницей оказалась вице-президент Nvidia по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл, находившаяся в непосредственном подчинении у Хуанга.

Ситуация особенно чувствительна для Nvidia из-за истории с поставками передовых ИИ-чипов в Китай. Megaspeed ранее оказалась в центре внимания американских властей из-за подозрений, что технологии Nvidia могли через зарубежные дата-центры попадать китайским компаниям. Сама Nvidia отрицала участие в незаконной передаче чипов. Китай также отвергает обвинения в шпионаже.

На фоне сообщений о возможной отставке Хуанга акции Nvidia резко подешевели. После публикации материала WSJ бумаги компании падали более чем на 8% во внебиржевой торговле. Инвесторов беспокоит не только сам скандал, но и отсутствие очевидного преемника: Хуанг остается ключевой фигурой в управлении Nvidia и ранее говорил, что не считает традиционное планирование преемственности необходимым.

В случае ухода Хуанга Nvidia столкнется с одной из самых серьезных кадровых перестановок за всю историю компании. Именно он на протяжении десятилетий определял ее стратегию, а в последние годы сыграл ключевую роль в превращении Nvidia в одного из главных игроков мировой ИИ-индустрии. Теперь совету директоров предстоит решить, сможет ли компания продолжить этот курс без своего самого известного руководителя.

УНИАН писал, что ИИ-компании готовятся к масштабной катастрофе, которая может состояться уже в ближайшие 6 месяцев. В качестве базового сценария рассматривают крупную кибератаку, которая может нарушить работу банков, интернета или даже систем электроснабжения.

Ранее стало известно, что ошибка ИИ едва не привела к войне между США и Китаем весной 2026 года. Аналитик Пентагона слишком доверился выводам нейросети при анализе данных.

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