Солнечная электростанция для частного дома: сколько стоит и когда окупится

Собственная генерация позволяет сократить расходы на альтернативные источники питания во время отключений.

Частный дом дает больше возможностей для установки солнечной электростанции, чем квартира. Большая площадь крыши, возможность самостоятельно выбирать место и угол размещения панелей, а также отсутствие необходимости согласовывать работы с соседями делают такое решение привлекательным не только с точки зрения энергетической автономности, но и для экономии средств, пишет Finance.ua.

Самым популярным решением для частных домов являются гибридные солнечные электростанции, которые сочетают в себе возможности сетевых и автономных систем. Аккумуляторные батареи емкостью 10–15 кВт·ч могут обеспечить дом электроэнергией в ночное время, а также помочь пережить длительные отключения без использования бензинового или дизельного генератора.

В зависимости от площади дома и объема потребления можно рассмотреть несколько вариантов комплектации:

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Компактная СЭС на 5 кВт. Состоит примерно из 10–12 панелей мощностью 500–550 Вт каждая, гибридного инвертора на 5 кВт и аккумулятора LiFePO4 емкостью 5–10 кВт·ч. Ориентировочная стоимость "под ключ" – 180–230 тыс. грн. Такой вариант подойдет для небольших домов площадью до 100 кв. м с базовым набором бытовой техники и газовым или твердотопливным отоплением. Стандартная СЭС мощностью 10 кВт. Предусматривает установку примерно 18–20 панелей, гибридного инвертора мощностью 10 кВт и аккумулятора емкостью 10–15 кВт·ч. Стоимость составляет ориентировочно 380–520 тыс. грн. Такая система подходит для домов площадью 100–200 кв. м, где используются электробойлер, кондиционеры, насосы и скважина. Мощная СЭС на 15 кВт. Комплектация включает около 28–30 панелей, инвертор на 15 кВт и аккумулятор емкостью 15–20 кВт·ч. Стоимость начинается примерно от 420 тыс. грн и может превышать 550 тыс. грн. Такую станцию целесообразно устанавливать в больших коттеджах с тепловыми насосами, электрическим отоплением или зарядкой для электромобиля.

Стоимость оборудования зависит не только от его мощности, но и от емкости аккумуляторов, производителя и сложности монтажа. Например, каждый дополнительный кВт·ч емкости LiFePO4-батареи может увеличить смету примерно на 8–14 тыс. грн. Сетевая станция без аккумуляторов обойдется дешевле – ориентировочно в 290–375 тыс. грн при мощности 10 кВт.

Сколько электроэнергии вырабатывают солнечные панели в течение года

В частном доме панели обычно можно разместить под оптимальным углом 30–35 градусов с южной ориентацией. Это позволяет эффективнее использовать солнечное излучение.

Летом станция мощностью 10 кВт может вырабатывать 45–65 кВт·ч электроэнергии в сутки, или примерно 1300–1600 кВт·ч в месяц. Такой объем может существенно превышать текущие потребности домохозяйства, поэтому излишки можно накапливать или передавать в сеть.

Зимой выработка существенно уменьшается – до 8–18 кВт·ч в сутки и 200–350 кВт·ч в месяц. Этого может хватить для покрытия части бытовых нужд, однако для электрического отопления, как правило, придется дополнительно использовать сетевую электроэнергию.

Сколько можно сэкономить и когда окупится солнечная электростанция

Издание рассмотрело экономическую целесообразность установки гибридной солнечной электростанции мощностью 10 кВт с аккумулятором на 10–15 кВт·ч, средняя стоимость которой составляет примерно 430–450 тыс. грн.

Владелец частного дома может получать экономическую выгоду двумя способами: сокращать расходы на покупку электроэнергии из сети и продавать излишки собственной генерации. Экономический результат также зависит от объема потребления электроэнергии самим домохозяйством.

По приведенным расчетам можно выделить три сценария:

Умеренное потребление – 350 кВт·ч в месяц. Годовое потребление составляет 4200 кВт·ч, а расходы на электроэнергию без СЭС – около 18 144 грн. При годовой выработке станции примерно 11 500 кВт·ч ориентировочный результат с учётом экономии и продажи излишков может составить 32–38 тыс. грн в год. Расчётный срок окупаемости – 7–9 лет. Среднее потребление – 600 кВт·ч в месяц. За год дом потребляет 7200 кВт·ч электроэнергии, что обходится примерно в 31 104 грн. Ориентировочный экономический эффект от собственного потребления и реализации излишков составляет 40–48 тыс. грн в год. Окупаемость – примерно 6,5–8,5 года. Высокое потребление – 1000 кВт·ч в месяц. Годовой объем потребления достигает 12 тыс. кВт·ч, а расходы без солнечной станции – около 51 840 грн. Ожидаемый экономический результат составляет 38–45 тыс. грн в год, а срок окупаемости – 6,5–8,5 года.

Если учитывать только экономию на собственном потреблении электроэнергии, без дохода от продажи излишков, срок окупаемости может увеличиться до 8–11 лет и более.

Кроме того, собственная генерация позволяет сократить расходы на альтернативные источники питания во время отключений. По приведенным оценкам, себестоимость 1 кВт·ч электроэнергии от бензинового генератора может составлять 20–25 грн. В то же время солнечная станция с аккумуляторами позволяет получать электроэнергию без постоянных затрат на топливо.

Солнечные панели – последние новости

Ранее УНИАН писал, что солнечные панели могут работать в течение всего года, однако зимой их производительность существенно снижается. В то же время даже в холодное время года солнечная станция способна обеспечивать часть потребностей домохозяйства, если правильно подобрать оборудование и предусмотреть аккумуляторы.

Также сообщалось, действительно ли солнечные панели нужно устанавливать на юг. Так, исследование показало, что при современных тарифах на электроэнергию более выгодным может оказаться другое решение.

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