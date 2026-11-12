Солнечная электростанция для частного дома: сколько стоит и когда окупится

Частный дом дает больше возможностей для установки солнечной электростанции, чем квартира. Большая площадь крыши, возможность самостоятельно выбирать место и угол размещения панелей, а также отсутствие необходимости согласовывать работы с соседями делают такое решение привлекательным не только с точки зрения энергетической автономности, но и для экономии средств, пишет Finance.ua.
Самым популярным решением для частных домов являются гибридные солнечные электростанции, которые сочетают в себе возможности сетевых и автономных систем. Аккумуляторные батареи емкостью 10–15 кВт·ч могут обеспечить дом электроэнергией в ночное время, а также помочь пережить длительные отключения без использования бензинового или дизельного генератора.
В зависимости от площади дома и объема потребления можно рассмотреть несколько вариантов комплектации:
- Компактная СЭС на 5 кВт. Состоит примерно из 10–12 панелей мощностью 500–550 Вт каждая, гибридного инвертора на 5 кВт и аккумулятора LiFePO4 емкостью 5–10 кВт·ч. Ориентировочная стоимость "под ключ" – 180–230 тыс. грн. Такой вариант подойдет для небольших домов площадью до 100 кв. м с базовым набором бытовой техники и газовым или твердотопливным отоплением.
- Стандартная СЭС мощностью 10 кВт. Предусматривает установку примерно 18–20 панелей, гибридного инвертора мощностью 10 кВт и аккумулятора емкостью 10–15 кВт·ч. Стоимость составляет ориентировочно 380–520 тыс. грн. Такая система подходит для домов площадью 100–200 кв. м, где используются электробойлер, кондиционеры, насосы и скважина.
- Мощная СЭС на 15 кВт. Комплектация включает около 28–30 панелей, инвертор на 15 кВт и аккумулятор емкостью 15–20 кВт·ч. Стоимость начинается примерно от 420 тыс. грн и может превышать 550 тыс. грн. Такую станцию целесообразно устанавливать в больших коттеджах с тепловыми насосами, электрическим отоплением или зарядкой для электромобиля.
Стоимость оборудования зависит не только от его мощности, но и от емкости аккумуляторов, производителя и сложности монтажа. Например, каждый дополнительный кВт·ч емкости LiFePO4-батареи может увеличить смету примерно на 8–14 тыс. грн. Сетевая станция без аккумуляторов обойдется дешевле – ориентировочно в 290–375 тыс. грн при мощности 10 кВт.
Сколько электроэнергии вырабатывают солнечные панели в течение года
В частном доме панели обычно можно разместить под оптимальным углом 30–35 градусов с южной ориентацией. Это позволяет эффективнее использовать солнечное излучение.
Летом станция мощностью 10 кВт может вырабатывать 45–65 кВт·ч электроэнергии в сутки, или примерно 1300–1600 кВт·ч в месяц. Такой объем может существенно превышать текущие потребности домохозяйства, поэтому излишки можно накапливать или передавать в сеть.
Зимой выработка существенно уменьшается – до 8–18 кВт·ч в сутки и 200–350 кВт·ч в месяц. Этого может хватить для покрытия части бытовых нужд, однако для электрического отопления, как правило, придется дополнительно использовать сетевую электроэнергию.
Сколько можно сэкономить и когда окупится солнечная электростанция
Издание рассмотрело экономическую целесообразность установки гибридной солнечной электростанции мощностью 10 кВт с аккумулятором на 10–15 кВт·ч, средняя стоимость которой составляет примерно 430–450 тыс. грн.
Владелец частного дома может получать экономическую выгоду двумя способами: сокращать расходы на покупку электроэнергии из сети и продавать излишки собственной генерации. Экономический результат также зависит от объема потребления электроэнергии самим домохозяйством.
По приведенным расчетам можно выделить три сценария:
- Умеренное потребление – 350 кВт·ч в месяц. Годовое потребление составляет 4200 кВт·ч, а расходы на электроэнергию без СЭС – около 18 144 грн. При годовой выработке станции примерно 11 500 кВт·ч ориентировочный результат с учётом экономии и продажи излишков может составить 32–38 тыс. грн в год. Расчётный срок окупаемости – 7–9 лет.
- Среднее потребление – 600 кВт·ч в месяц. За год дом потребляет 7200 кВт·ч электроэнергии, что обходится примерно в 31 104 грн. Ориентировочный экономический эффект от собственного потребления и реализации излишков составляет 40–48 тыс. грн в год. Окупаемость – примерно 6,5–8,5 года.
- Высокое потребление – 1000 кВт·ч в месяц. Годовой объем потребления достигает 12 тыс. кВт·ч, а расходы без солнечной станции – около 51 840 грн. Ожидаемый экономический результат составляет 38–45 тыс. грн в год, а срок окупаемости – 6,5–8,5 года.
Если учитывать только экономию на собственном потреблении электроэнергии, без дохода от продажи излишков, срок окупаемости может увеличиться до 8–11 лет и более.
Кроме того, собственная генерация позволяет сократить расходы на альтернативные источники питания во время отключений. По приведенным оценкам, себестоимость 1 кВт·ч электроэнергии от бензинового генератора может составлять 20–25 грн. В то же время солнечная станция с аккумуляторами позволяет получать электроэнергию без постоянных затрат на топливо.
Солнечные панели – последние новости
Ранее УНИАН писал, что солнечные панели могут работать в течение всего года, однако зимой их производительность существенно снижается. В то же время даже в холодное время года солнечная станция способна обеспечивать часть потребностей домохозяйства, если правильно подобрать оборудование и предусмотреть аккумуляторы.
Также сообщалось, действительно ли солнечные панели нужно устанавливать на юг. Так, исследование показало, что при современных тарифах на электроэнергию более выгодным может оказаться другое решение.