Россия установила межконтинентальную баллистическую ракету 'Ярс' в пусковую шахту

В России в шахтную пусковую установку загрузили стратегический ракетный комплекс "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой. Его характеристики превосходят параметры предыдущих систем.
Об этом сообщило минобороны РФ. "В ракетном соединении стационарного базирования проведена загрузка межконтинентальной баллистической ракеты РК "Ярс" в шахтную пусковую установку", - говорится в сообщении.
В российском минобороны отметили, что якобы запланированные на этот год мероприятия перевооружения "позволят повысить долю современных ракетных комплексов и боевые возможности наземной компоненты стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания".
По данным росСМИ, один из офицеров, который участовал в процессе отметил, что загрузка ракеты на одну из пусковых установок укрепит ядерный щит РФ.
Отмечается, что для работы с новым вооружением, российские военные даже прошли обучение, иначе их бы не допустили к "Ярсу".
Справка УНИАН. По официальным данным, "Ярс" относится к семейству твердотопливных комплексов и способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км. Ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками. Такая конфигурация усложняет перехват: на конечном участке траектории появляется несколько целей.
Шахтный вариант размещения повышает защищенность установки. Заглубленная пусковая установка менее уязвима для внешнего воздействия, чем мобильная платформа на открытой местности.
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Ранее УНИАН сообщал, что по мнению военного эксперта Александра Храпчинского заявления РФ о запуске межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", это не вопрос военной необходимости, а скорее вопрос запугивания Украины.