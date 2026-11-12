'Не только Донбасс': в ISW раскрыли, чего Россия на самом деле хочет от переговоров

В отчете говорится, что россияне отстаивали на переговорах свою выдуманную линию фронта.

В ходе переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) российские чиновники пытались навязать США и Украине вымышленную версию линии фронта, а высокопоставленные представители Кремля публично настаивали на полной капитуляции Украины и на территориальных уступках, которые выходят далеко за пределы Донбасса. Об этом говорится в отчёте аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Высокопоставленные должностные лица Кремля четко и решительно выразили настойчивые требования Москвы относительно полной капитуляции Украины и территориальных уступок, которые выходят далеко за пределы Донбасса", – сказано в отчете Института.

ISW отмечает, что помощник президента России и глава российской делегации в Абу-Даби Владимир Мединский заявил журналистам 11 ноября, что Россия "захватит каждый сантиметр "своей" земли на территории Украины так или иначе". Мединский также утверждал, что "где бы ни ступила нога российского солдата, это принадлежит России".

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"Мединский добавил, что Россия не согласится ни на какой обмен территориями с Украиной и продолжит расширять свою "зону безопасности" в Украине (весьма вероятно, имея в виду территорию на севере Сумской и Харьковской областей, которую российские чиновники называют частью "буферной зоны"). Заявления Мединского демонстрируют территориальные амбиции Кремля за пределами пяти незаконно аннексированных регионов Украины (Крым и Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области) и нежелание идти на компромиссы или обмен территориями для прекращения войны", – пишут аналитики Института.

Также отмечается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров вчера, 11 ноября, заявил, что нужно идти курсом, который определил в речи в июне 2024 года Путин, где было требование относительно вывода украинских войск со всей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, включая районы, которые российские войска никогда не оккупировали; демилитаризации и "денацификации" Украины (замены нынешнего украинского правительства пророссийским) и отказа Украины от своих стремлений вступить в НАТО.

Аналитики ISW напомнили, что кремлевские чиновники часто утверждали, что вывод украинских войск со всей Донецкой области является необходимым, но недостаточным условием для мирного урегулирования.

Также аналитики подчеркивают, что на переговорах в Абу-Даби россияне продвигали свою вымышленную версию линии фронта, где речь идет о захвате населенных пунктов Украины, которые на самом деле находятся под контролем Сил обороны Украины.

Контекст переговоров в Абу-Даби

Как сообщал УНИАН, переговоры в Абу-Даби проходили два дня – 10 и 11 ноября. Заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерал Джон Стрингер заявил, что судьбу украинских территорий должна решать только Украина.

Генерал также выразил сомнение в том, что Москва готова отказаться от своих требований 2022 года. Как он отметил, для Альянса на первом месте по-прежнему остаются цели Киева относительно справедливого перемирия. Генерал высоко оценил атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы, производящие дизельное топливо.

Специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер после переговоров в Абу-Даби прибыли сегодня, 12 ноября, в Москву. Как сообщили российские СМИ, самолет с американскими представителями уже приземлился в московском аэропорту Внуково. Там американцев встретил спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев.

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