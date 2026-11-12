Россия получит из Европы критически важное для изготовления оружия сырье: судно в пути

Ирландию призывают прекратить поставки в Россию сырья, необходимого для ведения войны против Украины.

Грузовое судно отправилось из Ирландии в Россию с партией глинозема, который можно использовать для изготовления оружия. Об этом сообщает The Independent.

Речь идет о судне Karin длиной 120 метров, которое на этой неделе стояло на якоре в болотистой устьевой части реки Шеннон в Ирландии.

Расположенный на западе Ирландии завод Aughinish Alumina – крупнейшее предприятие по производству глинозема в Европе. Он регулярно отправляет партии в российские порты.

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"Это сырье, очевидно, попадает в производство военной продукции. Было бы недопустимо, если бы Ирландия даже опосредованно способствовала работе военной машины Путина", – заявила ирландская депутат Ивана Бачик.

Министр правительства Ирландии Найалл Коллинз заявил, что "нет никаких доказательств" попадания сырья в цепочки поставок военной продукции. В то же время правительство отказалось обнародовать результаты расследования по поставкам глинозема.

Представители Aughinish Alumina заявляют, что их продукция "не имеет никакого отношения к российским военным цепочкам поставок". Там сообщили, что наняли независимую компанию для проведения ежемесячных проверок и предоставления отчетов ирландским властям с целью "усиления контроля".

Зачем России нужен глинозем

Глинозем – это химическое соединение, которое получают путем переработки бокситов (красной руды, добываемой преимущественно в Гвинее, Австралии и Китае).

Белый порошок можно переплавить в алюминий, который затем сочетают с другими, более редкими элементами, получая прочные, жаростойкие и гибкие сплавы. Их используют в производстве ракет и самолетов. Кроме того, алюминий применяют для изготовления ракетного топлива и взрывчатых веществ.

Aughinish Alumina – что известно

Завод Aughinish Alumina был построен в 1970-х годах, в 2007 году его приобрела российская алюминиевая компания "Русал". Её основал Олег Дерипаска, олигарх, находящийся под санкциями и связанный с Владимиром Путиным.

По крайней мере часть грузовых судов с завода Aughinish направляется в порт Санкт-Петербурга. По данным The Independent, с марта по октябрь из Ирландии в Россию было отправлено около 491 307 тонн этого сырья. В настоящее время Ирландия обеспечивает около 17% потребностей компании "Русал" в глиноземе.

"Существует высокая вероятность того, что практически вся продукция "Русала" в конечном итоге попадает на российские военные предприятия", – заявила директор по аналитике, исследованиям и расследованиям Совета экономической безопасности Украины Елена Юрченко.

Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан подтвердил, что почти не сомневается в том, что "глинозем поступает на российские металлургические заводы, где производят продукцию, которая, несомненно, по крайней мере частично попадает в ОПК".

Возможный запрет на экспорт глинозема в РФ

В июле Европарламент принял резолюцию с призывом запретить экспорт глинозема в Россию. В то же время это сырье не вошло в 21-й пакет санкций ЕС против России, утвержденный в том же месяце. Сейчас Еврокомиссия проводит консультации со странами-членами по поводу поставок ирландского глинозема в Россию.

У этой инициативы есть давние критики. В Ирландии подчеркивают, что завод Aughinish Alumina обеспечивает сотни рабочих мест, а также играет важную роль в качестве одного из ключевых поставщиков глинозема для стран Европы.

Кто ещё поставляет в Россию компоненты для оборонной промышленности

Ранее в немецком Любеке задержали российского бизнесмена, которого подозревали в организации незаконных поставок европейских технологий для нужд российского военно-промышленного комплекса. Арест стал результатом расследования. По данным следствия, россиянин использовал компанию в Любеке для закупки товаров двойного назначения в интересах Москвы.

Сообщалось также, что китайские экспортеры пользуются зависимостью России и значительно завышают цены на товары двойного назначения, которые закупает российский ОПК.

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