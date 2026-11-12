Закрытые порты стоят Украине миллиарды: министр предупредил о 'катастрофических последствиях'

Сокращение деятельности аграрных предприятий будет иметь серьезные последствия не только для производителей, но и для местных бюджетов.

Невозможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию через черноморские порты может привести к потерям украинского агросектора в размере 7,5 миллиарда долларов. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время онлайн-дискуссии, организованной УКАБ.

По его словам, альтернативы черноморским портам пока нет, а использование других маршрутов не позволяет компенсировать все возможности для экспорта.

"По нашим оценкам, из-за невозможности экспортировать продукцию Украина потеряет не менее 5 млрд долларов. Эта сумма рассчитана с учетом нынешних альтернативных маршрутов", – отметил Высоцкий.

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Еще около 2,4 млрд долларов составят дополнительные расходы аграриев из-за более дорогой логистики. По словам министра, транспортировка по альтернативным маршрутам обходится примерно на 80 долларов за тонну дороже. При объемах экспорта 2,5 млн тонн в месяц это означает дополнительные расходы в размере 200 млн долларов ежемесячно. Таким образом, общие потери агросектора из-за отсутствия доступа к черноморским портам могут составить 7,5 млрд долларов за маркетинговый год.

Высоцкий подчеркнул, что государство уже разрабатывает механизмы поддержки аграриев на случай реализации такого сценария. В частности, Украина планирует обратиться к международным партнерам, прежде всего к Европейскому Союзу, с просьбой о привлечении финансирования для покрытия прямых расходов производителей. По предварительным расчетам, для этого может потребоваться 1,4–1,9 млрд евро.

"Прямые расходы, в частности арендная плата за землю, налоги, заработная плата и другие обязательные платежи, составляют около 300 евро на гектар", – объяснил министр.

Он добавил, что речь идет примерно о 6,3 млн гектаров. По словам Высоцкого, прекращение или существенное сокращение деятельности аграрных предприятий будет иметь серьезные последствия не только для производителей, но и для местных бюджетов, более 90% доходов которых, по его оценке, зависят от платежей аграрного сектора.

"Полное прекращение этой деятельности будет иметь катастрофические последствия для многих регионов", – предупредил министр.

В то же время Украина продолжает искать дипломатические и военные возможности для обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Однако, как отметил Высоцкий, пока нет признаков того, что ситуация с доступом к портам в ближайшее время изменится.

Ситуация в аграрном секторе Украины – последние новости

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что из-за блокады черноморских портов российскими оккупантами аграрии уже потеряли примерно 3 млрд долларов. Их запаса прочности должно хватить до 1 июля 2027 года, однако при сохранении ограничений на экспорт после этого срока в Украине непременно произойдет значительное сокращение посевных площадей и урожая.

В следующем году Минагропрог прогнозирует сокращение площадей под зерновыми в Украине – прежде всего, под кукурузой и пшеницей – и увеличение площадей под масличными культурами – соей и подсолнечником. Высоцкий не исключает, что сокращение площадей под кукурузой может достичь 50%.

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