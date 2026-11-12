Столкновения в Петропавловской Борщаговке: в СБУ рассказали, сколько людей задержали

Среди задержанных есть молодой человек, который бил кувалдой по автомобилю патрульной полиции и автобусу Национальной гвардии, а также женщина, которая выдавала себя за медработницу.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали 13 участников столкновений в селе Петропавловская Борщаговка Киевскойобласти; одна из организаторов провокаций использовала поддельное удостоверение медика.

Как сообщает СБУ в Telegram-канале, среди задержанных – 18-летний уроженец Запорожской области, который 4,5 года провёл на временно оккупированной территории Украины, а несколько месяцев назад переехал в Киевскую область.

"Установлено, что он бил кувалдой по автомобилю патрульной полиции и автобусу Нацгвардии", – добавили в Службе.

Видео дня

Задержаны ещё двое фигурантов – 22-летняя местная безработная и 21-летний строитель из Ровенской области. Они участвовали в блокировании проезда, повреждении автобуса Национальной гвардии, а также призывали к повреждению спецтранспорта.

"Врачиха" – женщина, выдававшая себя за медработника

Кроме того, СБУ установила, что одна из организаторов провокации использовала поддельное удостоверение "врача-хирурга". "Речь идет о местной жительнице, которая выдавала себя за медицинского работника частной клиники и подстрекала людей к столкновениям вблизи пункта временной дислокации Национальной гвардии", – говорится в сообщении.

Расследование выявило, что она не получала документов о высшем медицинском, фармацевтическом или последипломном образовании, а Министерство здравоохранения не выдавало ей удостоверение врача.

Таким образом, на данный момент задержаны 13 активных участников беспорядков. Следователи СБУ сообщили семерым задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 114-1 ("препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период");

ч. 2 ст. 114-2 ("несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины воинских формирований в условиях военного положения").

"В отношении семи фигурантов уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в Службе и добавили, что в рамках расследования правоохранители провели 14 дополнительных обысков.

В настоящее время по материалам Нацполиции ещё шестерым фигурантам сообщено о подозрении по соответствующим статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 296 ("хулиганство") и ч. 2 ст. 342 ("сопротивление сотруднику правоохранительного органа").

"Продолжается расследование с целью установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы", – отметили в СБУ.

Что произошло в Петропавловской Борщаговке

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в соцсетях появились сообщения о якобы насильственном удержании людей в подвале дома в Петропавловской Борщаговке. Рядом с домом собралась толпа. Люди пытались выбить ворота. Все это переросло в столкновения с правоохранителями и военнослужащими.

Впоследствии Нацполиция сообщила об установлении 130 лиц, которые могут быть причастны к беспорядкам. Отмечалось, что 27 человек принимали активное участие в противоправных действиях, а ещё 24 – вели себя агрессивно, подстрекали общественность и умышленно провоцировали конфликты с правоохранителями и военнослужащими.

Одной из ключевых фигур во время инцидента на Петропавловской Борщаговке была Валентина Молодая, которая прибыла на место в костюме медсестры на машине скорой помощи. Судья принял решение удовлетворить ходатайство стороны обвинения и избрать для неё меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог.

Вас также могут заинтересовать новости: