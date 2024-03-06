В среду, 6 марта, Болгария начала отправлять в Украину обещанные бронетранспортеры. Об этом сообщает болгарский телеканал BTV.
"БТРы выехали в Украину. Первый бронетранспортер был загружен на платформу и отправился с базы "Жандармерия" в Софии до железнодорожной станции в Новый Искир", - сообщает корреспондент канала.
Отмечается, что в целом Украине планируют передать 110 БТРов, но отправлять их будут партиями по 6 единиц. Несмотря на то, что бронемашины принадлежали местному МВД, их транспортировкой занимается Минобороны Болгарии.
Болгарские бронетранспортеры для Украины
Как писал УНИАН, еще летом прошлого года парламент Болгарии принял предварительное решение о безвозмездной передаче Украине около сотни устаревших БТР-60, принадлежавших болгарскому МВД, но десятилетиями стоявших ненужными.
Из-за сопротивления части пророссийских политиков, в том числе и президента Болгарии, окончательно решение о передаче бронетехники Украине было принято только в декабре. В начале февраля министр обороны Болгарии сообщил, что передача Украине БТРов началась, но на самом деле машины до сих пор оставались в Софии.