Это уже вторая за месяц попытка Болгарии начать отправку техники в Украину.

В среду, 6 марта, Болгария начала отправлять в Украину обещанные бронетранспортеры. Об этом сообщает болгарский телеканал BTV.

"БТРы выехали в Украину. Первый бронетранспортер был загружен на платформу и отправился с базы "Жандармерия" в Софии до железнодорожной станции в Новый Искир", - сообщает корреспондент канала.

Отмечается, что в целом Украине планируют передать 110 БТРов, но отправлять их будут партиями по 6 единиц. Несмотря на то, что бронемашины принадлежали местному МВД, их транспортировкой занимается Минобороны Болгарии.

Видео дня

Болгарские бронетранспортеры для Украины

Как писал УНИАН, еще летом прошлого года парламент Болгарии принял предварительное решение о безвозмездной передаче Украине около сотни устаревших БТР-60, принадлежавших болгарскому МВД, но десятилетиями стоявших ненужными.

Из-за сопротивления части пророссийских политиков, в том числе и президента Болгарии, окончательно решение о передаче бронетехники Украине было принято только в декабре. В начале февраля министр обороны Болгарии сообщил, что передача Украине БТРов началась, но на самом деле машины до сих пор оставались в Софии.

Вас также могут заинтересовать новости: