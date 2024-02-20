Передача задерживается, поскольку Минобороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы.

Болгария задерживает поставку Украине 100 бронетранспортеров, решение об отправке которых было принято более трех месяцев назад в парламенте.

По информации издания Euractiv, передача задерживается, поскольку Минобороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы.

"Болгария может оказать большую помощь Украине, но это откладывается из-за того, что министерство обороны не работает оптимально", - заявил депутат Ивайло Мирчев.

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Министр обороны Тодор Тагарев постоянно подвергается критике за медленные действия.

"Болгария может помочь, но это не происходит в нужном темпе, и я надеюсь, что ситуация улучшится. Мы проголосовали за решение по бронетранспортерам почти три месяца назад, но за три месяца мы не можем перевезти сотню БТР из Софии в Русе (город на Дунае в Северо-Восточной Болгарии)", - сказал Мирчев.

По словам министра обороны Болгарии, задержка произошла потому, что София проверяла, смогут ли союзники по НАТО профинансировать перевозку.

"Это не простая транспортная операция, потому что необходимо задействовать достаточно большое количество железнодорожных составов", - сказал Тагарев.

Помощь Украине от Болгарии

Ранее сообщалось, что Болгария начала передачу Украине 100 бронетранспортеров, о поставке которых было принято решение в конце прошлого года. Об этом сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.

"Операция продолжается. Министерство обороны поддерживает процесс предоставления Украины БТР МВД", - написал он.

Никаких других подробностей он не привел, но опубликовал фотографии того, как бронетранспортеры, выглядящие довольно неухоженными, грузят на автомобильные тралы.

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