Отмечается, что техника более 40 лет пылилась на складе.

Депутаты парламента Болгарии поддержали передачу Украине бронетранспортеров. Боевые машины хранятся на складах МВД страны

Болгарское информагентство БГНЕС сообщило, что ВСУ могут получить около 100 бронетранспортеров. Данное решение поддержали 142 народных депутата после "долгих и ожесточенных дебатов".

По словам депутата Ивайло Мирчева, бронетехнику передадут со складов Министерства внутренних дел Болгарии. При этом он указал, что обороноспособность страны не пострадает, ведь БТРы не нужны.

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Передать Украине 100 БТР было предложили парламенту Болгарии еще 13 июля. Речь идет о бронетехнике, которая производилась в 60-х и 70-х годах и находилась в ведении внутренних войск в 1980-х.

"Больше 40 лет собирают пыль на складах и несут только расходы на их охрану и содержание", – отметил Мирчев.

Кроме того, он указал, что Болгария могла бы претендовать на компенсацию от США, если отдаст технику, а полученные средства позволили бы улучшить обороноспособность болгарской армии.

Позиция Болгарии по войне в Украине - главные новости

Президент Болгарии Румен Радев до полномасштабного нападения Москвы на Украину отличился скандальными заялениями. Он говорил, что Крым якобы является российским.

После 24 февраля 2022 года политик выступал против поставок оружия Украине. Хотя в первые месяцы полномасштабной войны София отдала на нужды ВСУ львиную долю импортных боеприпасов.

В июле 2023 года Радев и вовсе обвинил Украину в затягивании войны.

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