Во время штурмов операторы работают в любых погодных условиях, корректируя работу пехоты.

Операторы БПЛА 95-й бригады рассказали о ситуации с дронами и поделились нюансами своей работы на фронте.

По их словам, склонность к работе оператором БПЛА не зависит от возраста. Есть и старшие люди, которые осваивают эту профессию легко. "Хотя тем, кто до сих пор пользуется кнопочными телефонами, бесполезно пытаться что-то объяснить в этой сфере", - рассказали бойцы журналистам "Новинарні".

В то же время даже высокий профессионализм не гарантирует долгой жизни беспилотному аппарату. Волонтеры собирают средства на БПЛА месяцами, а дрон может быть потерян уже в первый вылет.

Видео дня

"Если дрон летает две недели, то это уже долгожитель. Максимум месяц. Частично БПЛА дает бригада, частично помогают волонтеры", - рассказывает один из операторов БПЛА с позывным "Голубь".

Бойцы отмечают, что опасность для "птичек" представляют не только россияне с РЭБами и антидроновыми ружьями, но и погодные условия. Однако во время штурмов операторы работают даже в дождь или мороз - несмотря ни на что, дроны короткими сменами висят и корректируют работу.

"Те "птички" даже не предназначены для этого, но мы исходим из того, что есть, и надо пехоте помогать", - добавляет Голуб.

Как отмечают бойцы, было бы хорошо, если бы Украина производила БПЛА в серийном производстве и хорошего качества, чтобы после получения не надо было ничего "допиливать" по его оснащению, а только брать и летать.

Бойцы также рассказали, что дрон со сбросом демотивирует противника самим своим присутствием. Ведь приходится следить и за пространством вокруг себя на земле, и защищаться от угрозы с воздуха, говорят операторы.

Украинские БПЛА - новости

Украинские разработчики создают беспилотники, способные во время боя "разговаривать" друг с другом и сражаться "роем", как одна команда. Таким дронам для определения цели и атаки даже не потребуется вмешательство человека.

Российские оккупанты показали работу квадрокоптера, который оснащен системой борьбы с беспилотниками с помощью сетки, которая выстреливается в сторону другого БпЛА. Систему назвали "Сеткомёт", она позволяет перехватывать дроны типа Mavic.

Вас также могут заинтересовать новости: