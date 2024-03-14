Министр обороны Болгарии высоко оценил самоотверженность 240 военнослужащих, участвовавших в операции.

Болгария отправила в Украину первую партию военной помощи, стоимостью 87 000 евро. Министр обороны Тодор Тагарев объявил об успешной отправке 100 бронетранспортеров.

Как пишет Novinite, на брифинге он рассказал о сложном процессе доставки помощи. Операция по транспортировке бронетехники началась 29 января, а первая колонна из 30 вагонов отправилась только 7 марта.

Министр обороны Болгарии высоко оценил самоотверженность 240 военнослужащих, участвовавших в операции, затраты на которую превысили 170 000 левов (87 000 евро).

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Признавая критику по поводу задержки, Тагарев выступил в защиту связанных с этим логистических сложностей. По его словам, ускорение было невозможным.

Отправка Украине бронетранспортеров из Болгарии

Летом прошлого года парламент Болгарии принял предварительное решение о безвозмездной передаче Украине около сотни устаревших БТР-60, принадлежавших болгарскому МВД.

Позже стало известно, что поставка Украине бронетранспортеров задерживается, поскольку Минобороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы. По словам министра обороны Болгарии, задержка произошла потому, что София проверяла, смогут ли союзники по НАТО профинансировать перевозку.

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