Американская компания General Atomics представила визуализацию своего беспилотника (БПЛА) нового поколения, который может заменить MQ-9 Reaper ВВС США к началу 2030-х годов.
Об этом сообщает Defense World.
"БПЛА будет иметь конструкцию летающего крыла. Беспилотник будет иметь возможность оставаться в бою намного дольше, чем БПЛА] нынешнего поколения", - сказал президент General Atomics Дэвид Александер.
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Как сообщает N+1, сегодня MQ-9 составляют основу парка ударных беспилотников на вооружении ВВС США. Из-за того, что эти аппараты постепенно устаревают, ВВС США объявили о намерении начать снимать MQ-9 с вооружения с 2030 года. В течение ближайших нескольких лет ВВС США намерены объявить тендер на разработку нового ударного беспилотника, который бы своим возможностям превосходил современные Reaper.
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