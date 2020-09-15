Беспилотники нового поколения могут поступить на вооружение США в 2030-х годах.

Американская компания General Atomics представила визуализацию своего беспилотника (БПЛА) нового поколения, который может заменить MQ-9 Reaper ВВС США к началу 2030-х годов.

Об этом сообщает Defense World.

"БПЛА будет иметь конструкцию летающего крыла. Беспилотник будет иметь возможность оставаться в бою намного дольше, чем БПЛА] нынешнего поколения", - сказал президент General Atomics Дэвид Александер.

Читайте такжеЮжная Корея начала разработку боевых дронов

Как сообщает N+1, сегодня MQ-9 составляют основу парка ударных беспилотников на вооружении ВВС США. Из-за того, что эти аппараты постепенно устаревают, ВВС США объявили о намерении начать снимать MQ-9 с вооружения с 2030 года. В течение ближайших нескольких лет ВВС США намерены объявить тендер на разработку нового ударного беспилотника, который бы своим возможностям превосходил современные Reaper.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Екатерина Лиманская