ВВС США представили новейший ядерный бомбардировщик B-21 Raider (видео)

Этот бомбардировщик должен постепенно заменить самолеты B-1 Lancer и B-2 Spirit.

Военно-воздушные силы США представили новейший ядерный малозаметный бомбардировщик B-21 Raider. Такой самолет должен стать основой стратегических ударных сил США. Сейчас он находится на конечной стадии испытаний с целью проверки его конструкционных и эксплуатационных характеристик, пишет Army Recognition.

"Недавно B-21 Raider достиг ключевого этапа, завершив основные статические испытания, которые подтвердили структурную целостность самолета. Эти испытания гарантируют, что конструкция самолета является надежной и соответствует ранее созданным цифровым моделям. Следующим этапом будет кампания атомных испытаний, направленная на оценку долгосрочной прочности планера самолета", - рассказали в издании.

После окончания этих испытаний B-21 передадут на авиабазу ВВС США Эллсворт, что в Южной Дакоте, которая станет основной базой использования самолета.

В частности, на конференции "Воздух, космос и киберпространство", которую организовали Ассоциация воздушно-космических сил 18 сентября 2024 года, представители Департамента военно-воздушных сил США и его партнеры продемонстрировали обновленную информацию о программе B-21 Raider. Этот бомбардировщик должен постепенно заменить самолеты B-1 Lancer и B-2 Spirit и стать главным элементом гибкого глобального ударного потенциала ВВС США.

В свою очередь командующий Глобального ударного командования, генерал Томас Буссьер отметил, что этот бомбардировщик имеет беспрецедентные возможности благодаря своей повышенной малозаметности и способности доставлять комбинацию обычных и ядерных боеприпасов. По его словам, спрос на эти самолеты в ближайшие годы не уменьшится, а наоборот, возрастет.

В то же время директор Управления быстрых сил и средств ВВС США Уильям Бейли подчеркнул, что B-21 Raider был спроектирован как дальний малозаметный бомбардировщик, который может выполнять миссии ядерного сдерживания и наносить удары обычными средствами поражения.

"Программа B-21 предусматривает производство не менее 100 самолетов. В дополнение к авиабазе Эллсворт бомбардировщики B-21 будут размещены и на других базах. Следующими, кто получит эти революционные самолеты, станут авиабаза Уайтмен в Миссури и авиабаза Дайесс в Техасе. Это усилит способность ВВС отвечать требованиям современных конфликтов, обеспечивая при этом быстрое и незаметное нанесение глобальных ударов", - добавили в издании Army Recognition.

Авиация США - последние новости

Как писал УНИАН, в США планируют получить истребитель шестого поколения, который будет стоить не больше самолетов предыдущих поколений - F-35. В частности речь идет об истребителе в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD).

В то же время издание The Telegraph сообщало, что военно-воздушные силы США имеют серьезную проблему с истребителем F-35. По словам аналитика Дэвида Экса, речь идет о годовой заморозке в поставках новых реактивных самолетов американским военным.

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