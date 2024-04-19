Эти размышления фигурируют в контексте другого вопроса - а сколько всего планируют построить новых B-21 Raider.

Неожиданно для всех начальник штаба Воздушных сил США генерал Дэвид Олвин заявил, что американские военные уже задумываются над тем, какой самолет станет преемником новейшего B-21 Raider. Об этом сообщило Air&Space Forces Magazine.

"Я думаю, что есть другие технологические достижения, которые мы увидим, чтобы иметь возможность увеличить (наши возможности, - ред.) и получить лучшее сочетание", - заявил военный, отвечая на вопрос сенатора от Южной Дакоты Майка Раундса во время слушаний в Комитете Сената США по вооруженным силам.

Не менее важным стало другое заявление Дэвида Олвина, которое касалось количества B-21, которое поставят Воздушным силам. Судя по нему, инициатива закупить 200+ таких машин окончательно ушла в небытие: сотню B-21 Олвин назвал "рекордом для программы".

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И поскольку уже заговорили о преемнике, нельзя исключать, что количество машин окажется даже меньше. Ранее, напомним, сообщалось, что разработчик B-21 понес убытки.

Бомбардировщик B-21 - что известно

Разработкой самолета занимается американская корпорация Northrop Grumman, которая ранее создала знаменитый малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit. Первый полет B-21 Raider выполнил 10 ноября 2023 года.

Как и его предшественник - B-2 - Raider оказался дозвуковым, малозаметным и выполненным по аэродинамической схеме летающее крыло. При этом новый бомбардировщик значительно меньше по размерам, чем Spirit.

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