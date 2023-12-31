Эксперты утверждают, что здесь на самом деле фигурирует серийная модификация Х-101, которая была создана еще до февраля 2022 года.

В сети появилось видео, которое демонстрирует отстрел тепловых ловушек с российской крылатой ракеты Х-101 во время массированного удара по Украине 29 декабря 2023 года.

Такая картина была необычной, потому что это был первый зафиксированный в истории войн случай, когда крылатая ракета выпускала тепловые ловушки для противодействия средствам ПВО, пишет Дифенс Экспресс.

Аналитики утверждают, что здесь на самом деле фигурирует серийная модификация Х-101, которая была создана еще до февраля 2022 года, и такого рода вражеские "Изделия" наша ПВО уже не раз сбивала. Речь идет о российской Х-101 в модификации "Изделие 504АП". От базового варианта Х-101 "Изделие 504АП" отличается двумя важными деталями - наличием станции постановки помех СП-504 для противодействия ПЗРК, и наличием системы наведения "Отблеск-У" с принципом работы аналогичным западным TERCOM и DSMAC, используемым на американских КР Tomahawk.

По некоторым данным, впервые в войне против Украины модифицированные Х-101, которые могут отстреливать тепловые ловушки, РФ применила еще в ноябре 2022 года, и это была ракета, изготовленная лишь в 3 квартале прошлого года. Первое сбитие нашей ПВО модифицированной Х-101 в версии "Изделия 504ПА" было зафиксировано в январе 2023 года.

Впоследствии Центр исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ официально признал, что россияне применяют модифицированные Х-101, но враг в этом не потерпел успеха. Потому что факт использования таких ракет не помог РФ противодействовать нашей ПВО.

В течение 2021-2022 годов, по данным исследователя Петра Бутовски, российский ВПК изготовил ориентировочно 111 ракет Х-101 в версии "Изделие 504АП". По планам за 2024 год стратегическая авиация "ВКС РФ" должна получить минимум 167 ракет такого типа. Из чего следует, что россияне считают для себя целесообразным использовать теперь именно Х-101 с "апгрейдом", даже если это не является эффективным против нашей противовоздушной защиты.

Российские атаки - детали

29 декабря враг использовал, чтобы "принести" в дома украинцев беду, около 158 воздушных целей - летели баллистические ракеты и дроны. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Залужный.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление относительно массированного удара России по Украине 29 декабря, в результате которого уже известно о 39 погибших. В результате удара пострадало почти 120 городов и сел - сотни гражданских объектов.

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