Вчера в сеть попал ролик о том, как ракета Х-101/555 в своем "новом" варианте атаковала Украину тепловыми ловушками.

Военный эксперт Александр Коваленко оценил ролик о "модернизированной" ракете РФ Х-101/555, которая 29 декабря во время пролета над Украиной отстреливала по нашим территориям "тепловыми ловушками".

Видео с чрезвычайно "мощными" способностями боеголовки на уровне "wunderwaffe" попало в сеть в день массированного ракетного удара. Украинцы не поняли, что это было - удивленными возгласами в нашем информационном пространстве воспользовалась пропаганда РФ, подметил Коваленко.

Вот это видео:

Однако, если говорить "по факту", Россия всего лишь добавила к старой версии Х-101/555 систему отстрела ловушек Л-504 862-4-22, поэтому ни о какой "страшной" модернизации мы говорить не можем, намекнул Коваленко.

"По идее, отстрел ловушек осуществляется при входе ракеты в зону с эшелонированной ПВО, либо когда система предупреждения об облучении РЛС сигнализирует об угрозе, за счёт чего и срабатывает отстрел", - пояснил он.

Эксперт акцентировал, что на ракеты Х-101/555, помимо системы Л-504 862-4-22, можно также установить систему оптической коррекции траектории по спутниковым снимкам "Отблеск-У". Такое дополнение значительно повышает точность ракеты за счет сопоставления контуров местности и базы ее визуальных изображений, но непонятно, установила ли эту систему Россия.

Также сложно оценить, насколько действенны ракеты Х-101/555 в своем новом варианте в прорыве систем ППО Украины. Пока что результат, скорее, не в пользу России. "Сложно сказать, насколько это все помогает российским ракетам прорывать наше ПВО, но, в ночь с 28 на 29 декабря из 90 ракет Х-101/55 было сбито 87. Не знаю, но кажется, что не особо...", - указал Коваленко.

Киев в трауре из-за действий РФ - статистика смертей постоянно растет

В канун Нового года в столице и других городах Украины "не праздничное настроение": Россия испортила волшебный период массированной ракетной атакой 29 декабря. Враг использовал, чтобы "принести" в дома украинцев беду, около 158 воздушных целей - летели баллистические ракеты и дроны. Об этом вчера говорил Главнокомандующий ВСУ Залужный.

Сегодня в столице из-под завалов достали тело 15 жертвы атаки РФ, хотя ранее эта статистика выросла до 13 человек. По данным мэра Кличко, также из-за удара армии РФ пострадало 32 человека.

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