РФ могла получить от КНДР баллистические ракеты малой дальности.

После публикации информации, что РФ продвигается в вопросе получения баллистических ракет от Ирана, а также о том, что на она уже могла получить первую партию аналогичного вооружения от Северной Кореи, аналитики рассказали, что же это могут быть за ракеты.

Издание Дифенс Экспресс пишет, что соглашение РФ с Ираном может быть подписано в ближайшее время. Тем более, что первая информация о вероятной передаче РФ иранских баллистических ракет "утекла" в СМИ еще осенью 2022 года, и за более чем год Россия и Иран вполне могли продвинуться в этом вопросе и, к сожалению, достичь договоренностей.

"Относительно того, а какие же именно ракеты может получить РФ от Ирана, то речь идет, вероятно, о баллистических ракетах Fateh-110 с дальностью в 300 км, а также Zolfaghar с дальностью в 700 км. Обе модели якобы имеют повышенную точность, а в некоторых вариациях заявлялось о возможности оператором "вести" ракету во время полета, но на относительно небольших дистанциях", - отмечают аналитики.

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Кроме этого, РФ могла получить от КНДР баллистические ракеты малой дальности следующего типа:

РСЗО KN-25 с дальностью до 380 км (ракеты достигают высоты 97 км), что фактически превращает ее в тактический ракетный комплекс;

копия "Точки-У" под названием KN-02 Toksa.

твердотопливная ракета KN-23 (похожа на "Искандер") с дальностью до 690 км;

Hwasong-5 на 300 км и БЧ в 985 кг (копия Р-17 "Скад" с минимальными изменениями);

Hwasong-6 С на 500 км и БЧ до 770 кг;

KN-18 с дальностью в 450 км (также северокорейская версия "Скада";

KN-24 с дальностью в 410 км, что визуально похожа на ATACMS.

Информация о получении РФ ракет от Ирана и КНДР

Россия планирует приобрести у Ирана баллистические ракеты малой дальностии, что усилит способность Москвы поражать инфраструктуру Украины. Об этом газете The Wall Street Journal рассказали на условиях анонимности официальные лица США.

Поставка иранских ракет может состояться уже этой весной, если переговоры по закупке продолжатся. Но на текущий момент, как считают официальные лица США, сделка еще не заключена.

Иранские ракеты добавятся к перечню недавних приобретений Москвы. По словам официальных лиц США, Россия уже начала получать пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет от Северной Кореи.

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