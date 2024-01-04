Агрессор пытается отыскать ресурсы для прорыва украинской системы ПВО.

Россия планирует приобрести у Ирана баллистические ракеты малой дальности, что усилит способность Москвы поражать инфраструктуру Украины. Об этом газете The Wall Street Journal рассказали на условиях анонимности официальные лица США.

"Соединенные Штаты обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении у Ирана баллистических ракет малой дальности активно продвигаются. Мы оцениваем, что Россия намерена закупить у Ирана ракетные комплексы", - рассказал неназванный американский чиновник.

Поставка иранских ракет может состояться уже этой весной, если переговоры о закупке продолжатся. Но на текущий момент, как считают официальные лица США, сделка еще не заключена.

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Иранские ракеты добавятся к перечню недавних приобретений Москвы. По словам официальных лиц США, Россия уже начала получать пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет от Северной Кореи.

Официальные лица США заявили, что желание Москвы приобрести иранские ракеты стало очевидным в середине декабря, когда российская делегация посетила иранский учебный полигон. Там россияне ознакомились с баллистическими ракетами, включая ракету малой дальности "Абабиль", и соответствующим оборудованием, которое им показали аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Отмечается, что в сентябре министр обороны России Сергей Шойгу приезжал в Иран лично и тоже интересовался ракетами "Абабиль".

Военные аналитики говорят, что получение Москвой иранских и северокорейских ракет может дать важный толчок для захватнических усилий России, которая пытается преодолеть украинскую противоракетную оборону.

"Удары, которые Россия нанесла в последние дни, демонстрируют важность для россиян наличия больших запасов баллистических ракет", - сказал Фредерик Каган, директор проекта критических угроз при American Enterprise Institute.

По словам Кагана, Россия искала пути преодоления украинской ПВО путем увеличения количества запущенных ракет и корректировки типов вооружений, которые она использует. "Наличие достаточного количества баллистических ракет в их арсенале является очень важной частью этого", - добавил он.

Ракетные удары россиян по Украине

Как писал УНИАН, с 29 декабря Россия возобновила массированные ракетные удары по Украине, пытаясь повторить свою зимнюю кампанию прошлого года. В тот день было запущено 158 средств воздушного нападения – ракет разных типов и дронов-камикадзе.

2 января агрессор повторил массированную атаку. Украинская ПВО сбила 72 из 99 крылатых ракет. Также были уничтожены все 35 ударных БпЛА "Shahed-136/131", которые запустила Россия. Вечером президент Владимир Зеленский заявил, что за пять суток враг выпустил по Украине не менее 500 ракет и дронов.

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