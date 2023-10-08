Считается, что F-16 в ближайшем будущем станет основным самолетом для украинских пилотов.

Пилот Воздушных сил ВСУ сравнил американские истребители F-15 и F-16 и рассказал, какой из них больше всего подходит Украине.

Считается, что F-16 в ближайшем будущем станет основным самолетом для украинских пилотов. О передаче этих истребителей уже объявили такие страны, как Нидерланды, Дания и Норвегия, передает Defence.

"Истребитель F-15 - это очень хорошая боевая машина и она, наверное, больше бы подходила, но, во-первых, самолет F-15, если мы говорим именно о модели "С", истребителе, а не истребителе-бомбардировщике, то это все же машина, "заточенная" больше под работу по воздушным целям", а нам нужен некий "швейцарский ножик", которым является F-16", - рассказал о различиях украинский пилот с позывным "Мунфиш", которыйпроходит обучение на американском истребителе.

Видео дня

Он подчеркнул, что хоть F-16 имеет меньший радиус действия по сравнению с F-15, но вместо этого "может выполнять весь спектр задач, который полагается на авиацию на Западе".

Он отметил, что поставка этих истребителей станет важнейшим этапом для ВСУ, но они "сразу же" уничтожить противника не смогут. Здесь нужно акцентировать, что F-16 Украина будет получать поэтапно, и соответственно с большим количеством самолетов, которые будут становиться на вооружение ВС ВСУ, расширится и количество задач, которые они будут выполнять.

Так, например, в США считают, что первые самолеты, поставленные Украине, будут выполнять задачи по уничтожению вражеских крылатых ракет, и за счет этого сокращать нагрузку на наземную ПВО, а уже потом наши пилоты на F-16 будут выполнять задания непосредственно на фронте.

Истребители F-16 для Украины

27 сентября ВС ВСУ показали, как пилоты адаптируются и учатся управлять F-16. В воздушных силах отметили, что пока одни украинские летчики овладевают F-16 за рубежом, другие знакомятся с ним с помощью виртуальной реальности.Военные в будущем хотят иметь полноценные авиатренажеры на территории Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: