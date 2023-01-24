Перед новой технологией фактически беспомощны российские гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал" и "Цикрон", а также китайские системы ПРО DF-21 и DF-26.

Американцы в рамках гонки за вооружением с Россией и Китаем разрабатывают новейшие лазеры-убийцы, которыми будут оснащать свои военные корабли. Их главное преимущество - способность уничтожать гиперзвуковые ракеты в воздухе.

Новая технология будет использовать ядерную энергию. Перед ней якобы беспомощны российские гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал" и "Цикрон", а также китайские системы ПРО DF-21 и DF-26, говорится в статье Rzeczpospolita.

Издание пишет, что новейшие лазеры называют "убийцам авианосцев", поскольку они могут атаковать мишени со скоростью света, что сводит на нет преимущества гиперзвуковой оружия РФ и Китая.

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Также они не нуждаются в запасах боеприпасов, что дает кораблям, которые оснащены подобными лазерами, почти неограниченные возможности стрельбы.

Ранее в США уже активно испытывали лазеры меньшей мощности, которые способны легко уничтожать дроны. Однако сейчас американцы сконцентрировали свои усилия на создании более мощного оружия, прокомментировал CNN адмирал Майкл Гилдей, начальник военно-морских операций.

"Разработка систем, которые используют высокоэнергетические лазеры или мощные микроволны для уничтожения угрозы, является главным приоритетом", - сказал он.

Сейчас во флоте США уже есть несколько кораблей, которые оснащены лазерами подобной мощности. Среди них самая мощная пушка установлена на эсминце типа "Замволт". Ее приблизительная мощность достигает 150 кВт.

Однако сейчас армия США разрабатывает системы, мощность которых будет достигать 300 кВт. Разработкой занимается компания General Atomics. Ранее она также разработала для ВМС США прототип электромагнитной пушки, однако военные в свое время отказались от этого проекта.

США уже некоторое время тестируют мощь своих самых главных военных технологий именно на кораблях. В декабре 2021 года ВМС США провели испытания лазерного оружия LWSD Mk 2 Mod 0 в Аденском заливе. Тогда лазерная пушка на борту USS Portland показала удачное уничтожение плавучей цели. Теперь эта технология используется для борьбы с беспилотниками, лодками, а также крылатыми ракетами.

Сотрудничество США и Израиля в противодействии угрозе гиперзвуковых ракет

По данным СМИ, одним из главных партнеров Америки в противодействии угрозе гиперзвуковых ракет является Израиль. Сейчас страны работают над космической системой для уничтожения вражеских ракет на фоне новостей о разработке подобного оружия со стороны Ирана.

Также Вашингтон и Израиль подписали соглашение, согласно которому США придут на помощь Израилю с противоракетной обороной во время войны, и в последние годы две армии провели многочисленные совместные противовоздушные операции.

Ранее иранские Воздушно-космические силы заявили о разработке гиперзвуковой баллистической ракеты. Командующий корпусом стражей исламской революции Амир-Али Гаджизаде сообщил, что новые иранские ракеты якобы не фиксируют системы противовоздушной обороны.

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