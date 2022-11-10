Максимальная скорость этих ракет якобы составляет примерно 6 тысяч километров в час.

Иранские воздушно-космические силы заявили о разработке гиперзвуковой баллистической ракеты. Заявление прозвучало на фоне информации о передаче Ираном ракет российской армии

По данным Bloomberg, это будет первая подобная ракета, созданная Тегераном. Командующий Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Гаджизаде сообщил, что новые иранские ракеты якобы не фиксируют системы противовоздушной обороны.

При этом он заявил, что максимальная скорость этих ракет якобы составляет примерно 6 тысяч километров в час.

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Роль Ирана в войне против Украины - что известно

Иран стал потавщиком дронов-камикадзе для российской армии, которыми оккупанты бьют по городам Украины.

Позже стало известно, что Тереган намерен передать российским оккупантам баллистические ракеты, которые могут бить на дальней дистанции - на 300 и 700 километров.

В свою очередь военный эксперт Роман Свитан говорил о 100-200 иранских ракет. При этом он отметил, что ОПК Ирана намного слабее российского, поэтому не стоит ждать большой поставки.

9 ноября стало известно, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетел в Тегеран. Он должен провести переговоры с высокопоставленными политическими и экономическими деятелями Ирана.

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