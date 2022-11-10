Страны работают над космической системой для уничтожения вражеских ракет, которые трудно отследить, таких как гиперзвуковые ракеты.

Израиль был обеспокоен появленем гиперзвуковых ракет в регионе задолго до того, как Иран объявил, что он разработал такое оружие.

Израиль работал с Агентством по противоракетной обороне США, чтобы противостоять любым таким угрозам, пишет издание The Jerusalem Post.

"Гиперзвуковые ракеты пока не представляют угрозы в регионе, но они вызывают серьезную озабоченность", - заявил в один из высокопоставленных офицеров системы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля.

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По словам офицера, из-за угрозы Израиль работает рука об руку со США.

Организации противоракетной обороны Израиля (IMDO) и США (MDA) являются ключевыми партнерами в многочисленных проектах противовоздушной обороны. Вашингтон и Израиль также подписали соглашение, в соответствии с которым США придут на помощь Израилю с противоракетной обороной во время войны, и в последние годы две армии провели многочисленные совместные противовоздушные операции.

Хотя у Израиля есть многоуровневая система противовоздушной обороны, включающая "Железный купол", "Стрелу-2", "Стрелу-3", "Пращу Давида" и все еще находящуюся в разработке лазерную систему "Железный луч", до сих пор нет системы, способной перехватывать гиперзвуковые ракеты.

Из-за возникающей угрозы MDA запросило 225 миллионов долларов на гиперзвуковую противоракетную оборону в своем бюджетном запросе на 2023 финансовый год.

MDA работает над разработкой ракет-перехватчиков для поражения вражеских гиперзвуковых ракет с помощью другой гиперзвуковой ракеты, известной как Glide Phase Interceptor (GPI). GPI выведет вражескую ракету из строя на фазе планирования ее полета, когда она наиболее уязвима.

Он также работает над космической системой для уничтожения вражеских ракет, которые трудно отследить, например, гиперзвуковых ракет. В программе будет многоуровневая система, которая объединит спутниковые датчики, наземные радары и многое другое для обнаружения, отслеживания и перехвата гиперзвуковых ракет.

Израиль также работает над увеличением своего присутствия в космосе с помощью группировки спутников, которые могут отслеживать враждебные цели.

Гиперзвуковые ракеты представляют собой новую угрозу, поскольку они летят в пять раз быстрее скорости звука и имеют сложные и разнообразные траектории полета, что затрудняет их перехват. Они также летают намного выше, чем дозвуковые ракеты, но намного ниже, чем межконтинентальные баллистические ракеты, в районе, где многие страны, включая США, не имеют достаточного прикрытия слежения.

Эти ракеты также могут нести ядерные боеголовки, что делает угрозу еще более тревожной. Особенно после того, как в Иран объявил, что разработал гиперзвуковую ракету, способную "пробить любой противоракетный щит".

На фоне роста напряженности из-за ядерной программы Ирана и враждебности в регионе министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана.

"У Израиля есть возможность действовать в Иране. У нас есть готовность, возможности развития и долгосрочные планы, которыми мы управляем. Нам нужно подготовиться к такой возможности, и нам также нужно будет очень тщательно рассмотреть этот вопрос, прежде чем внедрять его", - сказал он.

Гипезвуковые ракеты Ирана: что известно

Иранские воздушно-космические силы заявили о разработке гиперзвуковой баллистической ракеты. Командующий Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Гаджизаде сообщил, что новые иранские ракеты якобы не фиксируют системы противовоздушной обороны. При этом он заявил, что максимальная скорость этих ракет якобы составляет примерно 6 тысяч километров в час.