В Европе заявили об успехах в разработке истребителя шестого поколения

Разрабатываемый в рамках программы FCAS истребитель имеет условное обозначение New Generation Fighter.

Франция, Германия и Испания успешно продвигаются в рамках концептуального этапа научно-исследовательской работы программы Future Combat Air System, в рамках которой разрабатывается истребитель шестого поколения.

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Об этом сообщает Janes, передает Naked Science.

По их данным, в ближайшие недели будет запущен демонстрационный этап. Отмечается, что FCAS будет масштабной программой, охватывающей разработку нового истребителя, беспилотных летательных аппаратов и новых систем связи и наблюдения.

Разрабатываемый в рамках программы FCAS истребитель имеет условное обозначение New Generation Fighter. Его макет впервые представили на прошедшем в этом году авиасалоне во французском Ле-Бурже.

В будущем FCAS станет основой системы общеевропейской безопасности, однако до момента реализации всех намеченных планов может пройти не один десяток лет.

Ранее УНИАН сообщал, что Европа начала разработку истребителя шестого поколения. Основными исполнителями должны стать французская Dassault Aviation и общеевропейская Airbus.

Future Combat Air System называют одной из самых амбициозных европейских оборонных программ века.