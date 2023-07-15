Журналист побывал на базе "Графенвер", где тренируется около тысячи украинских солдат.

Современные танки Abrams будут в Украине в сентябре - так пообещало американское правительство. Военный корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко стал одним из первых журналистов, кому показали, как украинские танкисты готовятся прорывать российские укрепления на этих "Абрамсах". И он узнал, что на самом деле американские танки в Вооруженных Силах Украины будут значительно раньше.

Американским офицерам разрешили общаться с журналистом только не под запись. Причина очевидна: и украинское, и американское командование пытается держать в ограниченном доступе имена и фамилии всех причастных к подготовке первого украинского батальона Abrams, чтобы без происшествий доставить в Украину 31 танк.

"Белый дом пообещал, что они ("Абрамсы", - УНИАН.) будут в ВСУ в сентябре, однако танки будут у нас значительно раньше, пообещал один из представителей командования базы", - говорит Цаплиенко.

Журналист побывал на базе "Графенвер", где тренируется около тысячи украинских солдат. Подготовка украинских экипажей в целом длится 12 недель - меньше, чем американских. Цаплиенко рассказывает, что здесь есть языковой барьер, поэтому американцы к каждой кнопке в танке рисуют таблички-объяснения.

"Вскоре "Абрамсы" будут в Украине, это нам подтвердили на базе "Графенвер", - подчеркнул журналист.

Поставки Украине танков Abrams

Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США планируют поставить Украине "Абрамсы" осенью 2023 года, где-то в начале сезона.

Представитель Пентагона Гаррон Гарн в конце мая заявил, что Вооруженные Силы Украины начали обучение на американских танках M1 Abrams в Германии. 12 мая США передислоцировали в ФРГ 31 танк для соответствующих тренировок ВСУ.

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