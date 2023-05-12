Сейчас началось обучение украинских экипажей на нескольких Абрамсах, но сами танки передадут Украине позднее.

Американские танки Abrams будут поставлены Украине в начале осени. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время слушаний в Сенате США по поводу нового военного бюджета, пишет Укринформ.

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставку этих танков, начало осени – такой прогноз", – заявил он.

Остин уточнил, что в настоящее время украинские военные уже получили "доступ" к нескольким "Абрамсам" – чтобы начать подготовку экипажей для тех машин, которые поступят позже. Пентагон рассчитывает, что к моменту прибытия в Украину обещанных танков экипажи будут уже готовы.

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В настоящее время США разворачивают инфраструктуру для снабжения и обслуживания танков, которые получит Украина. По словам Остина, одна из главных сложностей состоит в том, что танки Abrams оборудованы газотурбинным двигателем и другими сложными системами.

"Но мы стараемся действовать как можно быстрее, чтобы передать эти возможности украинцам", – отметил глава Пентагона.

Поставки танков Abrams – что известно

25 января США анонсировали передачу Украине 31 танка Abrams. В тот же день Германия одобрила поставку танков Leopard 2. Считается, что это не было совпадением, и Берлин якобы согласился на поставку своих танков только с условием, что США тоже объявят о поставках своих танков.

Изначально предполагалось, что Abrams поступят в Украину только в конце 2023 года или даже в начале 2024 года, но потом поставку все же ускорили. Американцы оправдываются некими техническими сложностями с поставкой, но военный эксперт Давид Шарп полагает, что США просто хотят придержать свои танки на случай, если до конца года исход войны не будет решен. Тогда единственным источником новых партий танков для Украины станут американские запасы Abrams.

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