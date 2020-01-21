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В "Укроборонпроме" показали новое оборудование для изготовления деталей радиолокационных станций (фото)

13:17, 21 января 2020
Оружие
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На предприятии концерна ввели в эксплуатацию 10 современных станков / facebook.com/ukroboronprom

На НПК «Искра» Государственного концерна «Укроборонпром» ввели в эксплуатацию новое оборудование для изготовления деталей современных радиолокационных станций и комплексов радиоэлектронной борьбы.

Читайте такжеВ "Укроборонпроме" назначили новых гендиректоров трех предприятийОб этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

«Всего новый производственный участок насчитывает 10 современных станков с числовым и программным управлением», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в декабре прошлого года на заводе «Импульс» установили сотню компьютеризованных станков. В результате на предприятии образовался полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения.

В "Укроборонпроме" рассказали о модернизации производства / facebook.com/ukroboronprom

Ранее УНИАН сообщал, что «Укроборонпром» планирует отказаться от части предприятий.

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