Чиновник не уточнил, от каких именно заводов концерн планирует отказаться.

Государственный концерн Укроборонпром планирует отказаться от части предприятий во время своего реформирования.

Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем.

«Действительно, мы будем реформировать. Действительно, это будет болезненный процесс, потому что от некоторых компаний нам надо будет отказываться. Но в конце концов мы надеемся, что в следующем году наш экспорт будет намного больше», — отметил он.

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Чиновник не уточнил, от каких именно заводов концерн планирует отказаться. Он отметил, что это может стать известно до конца 2020 года. Также в Укроборонпроме планируют в первую очередь повысить зарплаты работникам.

Напомним, с сентября 2019 года гендиректором концерна Укроборонпром является Абромавичюс. В ноябре 2019 года экс-депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем заявил, что работает заместителем генерального директора государственного концерна Укроборонпром.

Укроборонпром — это объединение многопрофильных предприятий различных отраслей оборонной промышленности Украины.