Пекин впервые продемонстрировал несколько новейших видов оружия в ходе масштабного военного парада (фоторепортаж)

Он приурочен к 70-летию образования Китайской народной республики.

Одним из наиболее секретных видов техники, которые смогли увидеть зрители парада в Пекине, стал новейший ударный беспилотный летательный аппарат «Лицзянь».

Как передает агентство ТАСС, он выполнен с применением технологии «Стелс»: она позволяет значительно снизить заметность в радиолокационных системах. Беспилотник разрабатывался десять лет, а первый пробный полет совершил в 2013 году.

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Предполагается, что «Лицзянь» может использоваться для дальней разведки и перехвата, при этом большинство его характеристик остаются неизвестными. Кроме того, в ходе военного парада в честь 70-летия КНР была показана новейшая межконтинентальная баллистическая ракета.

По мнению экспертов, ее головная часть может включать в себя от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения, а дальность полета достигать 14 тысяч км. Также среди разработок, показанных Китаем впервые – сверхзвуковая крылатая ракета CJ-100 и ракета-носитель с гиперзвуковым глайдером.

Военный парад в Пекине стал крупнейшим за всю историю Китая: в нем приняли участие 15 тысяч военнослужащих, 160 боевых самолетов и 580 единиц боевой техники. После этого состоялась демонстрация, к которой было привлечено более 100 тысяч человек.