В Украине разработали мультикоптер, который поможет ВСУ патрулировать территории (фото, видео)

Дрон предназначен как для правоохранителей, так и для использования в горячих точках.

Украинская компания «Spaitech» разработала мультилет «Windhover» для активной разведки, патрулирования территорий, контроля ситуации на месте происшествия, корректировки огня артиллерии.

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Дрон предназначен как для правоохранителей, так и для использования в горячих точках, передает Ukrainian military page.

Датчики защиты дрона сканируют цель в красном, зеленом и близком к инфракрасным спектрам. Кроме того, производители обещают безопасное возвращение дрона в случае отказа одного двигателя и 94% восстановления в случае отказа двух.

Камера в мультикоптере электрооптическая, 12-мегапиксельная с тепловизором. Устройство имеет также трехосную камеру и позволяет оператору переключаться между двумя камерами во время полета.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский пришел на выставку "Оружие и безопасность 2019" в Киеве и посетил экспозиции с ракетным комплексом ЖК-360 МЦ "Нептун".