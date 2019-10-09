Зеленскому показали ракетный комплекс "Нептун" (видео)

Завершение всех этапов испытаний ЖК-360 МЦ "Нептун" запланировано на первый квартал 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на выставку "Оружие и безопасность 2019" в Киеве и посетил экспозиции с ракетным комплексом РК-360 МЦ "Нептун".

Главе государства раскрыли некоторые планы по реализации программы ракетного комплекса - государственный заказ и завершение испытаний, передает "Украинский милитарный портал".

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Генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростелев рассказал, что завершение всех этапов испытаний ЖК-360 МЦ "Нептун" запланировано на первый квартал 2020 года.

Сейчас происходит согласование финансирования программы на следующий год, по результатам которой, кроме завершения испытаний, должен состояться государственный оборонный заказ на дивизион РК-360 МЦ "Нептун"

В состав дивизиона входят:

- 6 унифицированных пусковых установок УСПУ-360

- 6 транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360

- 6 транспортных машин ТМ-360

- подвижный командный пункт дивизиона РКП-360

- 72 ракеты Р-360.

Ранее в Киеве на выставке "Оружие и безопасность" представили новый БТР "Атаман-3".