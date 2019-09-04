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Зеленский ветировал еще один закон – об ответственности при закупке оборонной продукции

14:23, 04 сентября 2019
Оружие
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Законопроект во втором чтении и в целом был принят еще в 2016 году / УНИАН

В среду. 4 сентября, президент Владимир Зеленский ветировал еще один законопроект – №1793 (№0975 – номер регистрации в новом созыве), предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за нарушения при закупке оборонной продукции.

Об этом свидетельствует информация, указанная на сайте Верховной Рады.

Читайте такжеСпецтехноэкспорт заключил новых контрактов на сумму $337 миллионов за 7 месяцев 2019 годаОтмечается, что законопроект был возвращен парламенту с предложениями президента. При этом самого текста этих предложений на сайте нет.

Указанный законопроект был принят во втором чтении и в целом еще в 2016 году. Он предусматривает уголовную ответственность за приобретение продукции, работ и услуг оборонного назначения, которые не соответствуют требованиям регламентов, если такие действия привели к угрозе причинения вреда обороноспособности государства или повлекли тяжкие последствия.

Как ранее сообщал УНИАН, в этот же день, 4 сентября, Зеленский ветировал законопроект о принудительной химической кастрации за изнасилование и развращение несовершеннолетних.

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Теги: #Верховная Рада#законопроект#Владимир Зеленский