Зеленский ветировал еще один закон – об ответственности при закупке оборонной продукции

Соответствующий законопроект был возвращен парламенту с предложениями президента, текст которых на данный момент не опубликован.

В среду. 4 сентября, президент Владимир Зеленский ветировал еще один законопроект – №1793 (№0975 – номер регистрации в новом созыве), предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за нарушения при закупке оборонной продукции.

Об этом свидетельствует информация, указанная на сайте Верховной Рады.

Читайте такжеСпецтехноэкспорт заключил новых контрактов на сумму $337 миллионов за 7 месяцев 2019 годаОтмечается, что законопроект был возвращен парламенту с предложениями президента. При этом самого текста этих предложений на сайте нет.

Указанный законопроект был принят во втором чтении и в целом еще в 2016 году. Он предусматривает уголовную ответственность за приобретение продукции, работ и услуг оборонного назначения, которые не соответствуют требованиям регламентов, если такие действия привели к угрозе причинения вреда обороноспособности государства или повлекли тяжкие последствия.

Как ранее сообщал УНИАН, в этот же день, 4 сентября, Зеленский ветировал законопроект о принудительной химической кастрации за изнасилование и развращение несовершеннолетних.