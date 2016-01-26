Рада ввела уголовную ответственность за некачественную военную продукцию

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 227 народных депутатов из 333 зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил представитель президента в ВР Степан Кубив, законом, который поступил на подпись к президенту, предлагается установить уголовную ответственность за нарушение законодательства в сфере подтверждения соответствия, изготовления, производства, реализации, приобретения продукции, работ и услуг в военной сфере (новая статья 114-2 Уголовного кодекса Украины).

При этом закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, а Кабинету министров в течение месяца со дня вступления в силу закона поручается принять меры по совершенствованию национальной системы стандартизации продукции оборонного назначения, а также продукции вещевого, материально-технического обеспечения для воинских формирований (раздел ІІ "Заключительные положения").

В то же время, как сказал Кубов, "в условиях проведения антитеррористической операции невозможно осуществить должным образом проверку соответствия военной продукции требованиям технических регламентов и стандартов, поскольку в Украине отсутствует действенная система оценки соответствия и сертификации вооружения, военной и специальной техники".

Читайте такжеНацгвардия укомплектована автомобильной техникой на 85%, бронетанковой - на 50%

В таких обстоятельствах, отметил он, введение уголовной ответственности в указанной сфере без совершенствования существующей системы оценки соответствия и сертификации приведет к усложнению процедур и увеличению сроков поставки услуг оборонного назначения, что, в свою очередь, негативно скажется на состоянии боевой готовности и боеспособности воинских формирований.

"С целью недопущения последнего возникает необходимость завершения мероприятий по совершенствованию национальной системы стандартизации продукции, работ и услуг оборонного назначения и согласования сроков вступления в силу норм о введении уголовной ответственности за нарушение законодательства в области", - сказал Кубив.

Так, сообщил он, президент предлагает установить, что настоящий закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме пункта 2 этого раздела, который вступает в силу со дня опубликования этого закона.

В пункте 2 говорится о том, что Кабинет министров в течение месяца должен принять меры по совершенствованию национальной системы стандартизации продукции оборонного назначения, а также продукции вещевого, материально-технического обеспечения воинских формирований.

Читайте такжеНа Житомирском бронетанковом заводе обнаружили недостачу двигателей на 7 миллионов гривень

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 июля внесла изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно введения уголовной ответственности за производство и продажу некачественной военной продукции.

Так, вводится ответственность за изготовление, производство, реализацию, приобретение продукции, работ и услуг, которые привели к созданию реальной или потенциальной угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере.

Нарушение должностным лицом законодательства наказывается лишением свободы на 5-8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 2 лет.

Действия, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное или особо ответственное положение, если они привели к материальному ущербу, который в 10 тысяч и более раз превышает не облагаемый налогом минимум дохода граждан, к срыву выполнения воинским подразделением (частью, кораблей) оперативного (боевого) задания или к тяжким телесным повреждениям, гибели людей или иным тяжким последствиям, наказываются лишением свободы на 8-10 лет.