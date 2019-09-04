Зеленский ветировал закон о принудительной химической кастрации за изнасилование и развращение несовершеннолетних

19 июля тогдашний председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал этот закон и направил на подпись президенту.

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости".

Соответствующие данные указанвы в карточке закона на сайте парламента.

Отмечается, что сегодня, 4 сентября, закон был возвращен с предложениями президента.

"Готовится на рассмотрение с вето президента", - говорится в графе о состоянии прохождения рассмотрения закона.

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Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом как закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости" (№6449).

Законом путем внесения изменений в Уголовный кодекс Украины усиливается ответственность за изнасилование и развращение несовершеннолетних.

Так, в УК вводится новая статья 59-1 "Принудительная химическая кастрация". Согласно этой статье, наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, имеющих целью уменьшить либидо и сексуальную активность.

Предусмотрено, что принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте более 65 лет.

19 июля тогдашний председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал этот закон, и он был направлен на подпись президенту.