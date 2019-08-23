Путин вспомнил о ядерном договоре и угрожает Штатам симметричным ответом за крылатые ракеты

Путин убежден, что США хотят "развязать себе руки" и разместить запрещенные ракеты в разных частях мира.

Президент России Владимир Путин поручил профильным министерствам разработать "исчерпывающие меры" по подготовке симметричного ответа Соединенным Штатам Америки, которые недавно испытали крылатую ракету.

Соответствующее заявление он сделал сегодня, 23 августа.

Путин, в частности, отметил, что такое испытание Америкой запрещенных ракет является "прямым нарушением Договора" и стало "спланированным мероприятием".

Читайте такжеОно не работает: в России придумали, как избежать включения своего "супероружия" в ограничительный договор из США

Кроме того, он убежден, что США срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией Договора", чтобы "развязать себе руки для развертывания в различных уголках мира ранее запрещенных ракет".

"Мы не хотим и не будем втягиваться в затратную для нашей экономики гонку вооружений", – пояснил позицию Путин, отметив, что Россия занимает "скромное седьмое место в мире" по финансированию оборонной сферы.

При этом российский лидер добавил, что разработка Россией новейшего оружия была спровоцирована выходом Америки из ДРСМД.

"Поручаю министерству обороны РФ, МИД РФ и другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, созданной действиями США, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа", – заявил он.

Как сообщал УНИАН, 2 августа завершилась процедура выхода США из Договора о РСМД, в результате чего соглашение прекратило свое действие. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года.

Документ призван был содействовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещал США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.