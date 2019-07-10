В России показали проект перспективного авианосца «Ламантин»

Конструкоры предлагают ВМФ рассмотреть вариант постройки корабля с атомной энергоустановкой.

Невское проектно-конструкторское бюро показало на Международном военно-морском салоне-2019 в Санкт-Петербурге проект перспективного авианосца "Ламантин".

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Как сообщает Mil.Press FlotProm, модель корабля представили на стенде НПКБ в составе экспозиции Объединенной судостроительной корпорации.

Отмечается, что по замыслу конструкторов «Ламантин» предназначен для обеспечения базирования и боевого применения авиагруппы, и сможет брать на борт до 60 единиц авиационной техники (самолетов и вертолетов) и от 6 до 10 беспилотников.

Авиагруппа сможет использовать вооружения против воздушных, морских и сухопутных войск и наземных объектов противника в океанской, морской и прибрежной зонах. Корабль также сможет поддерживать боевую устойчивость корабельных группировок ВМС и прикрывать войска морского десанта.

Водоизмещение "Ламантина" составит 80-90 тысяч тонн, длина корпуса – до 350 метров, ширина – около 41 метра, осадка – 12 метров. Скорость полного хода составит до 30 узлов, автономность – 120 суток. Экипаж – 2800 человек, а также 800 человек авиаперсонала.

"Концепт-проект авианосца "Ламантин" основывается на наработках по проекту атомного тяжелого авианесущего крейсера проекта 1143.7 "Ульяновск". Соответственно, и ВМФ России мы предлагаем рассмотреть вариант атомной энергоустановки", – заявил заместитель генерального директора по кораблестроению и ВТС Невского ПКБ Алексей Юхнин.

Отмечается, что у с учетом новинки от Невского ПКБ, ВМФ России может выбирать уже из четырех проектов авианосцев. Концепт-проекты трех из них создали конструкторы российского Крыловского государственного научного центра.

Ранее в России назвали "убожеством" свой единственный авианосец "Адмирал Кузнецов". Такое мнение высказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков.