США направят комплексы Patriot и корабль Arlington на Ближний Восток

Вашингтон принял такое решение, получив данные разведки о том, что Тегеран погрузил военную технику и ракеты на небольшие лодки.

США переместят батарею зенитных ракетных комплексов Patriot в зону оперативной ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), чтобы «противостоять угрозам со стороны Ирана».

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«Исполняющий обязанности министра обороны одобрил передислокацию USS Arlington (LPD-24) и батареи Patriot в зону СЕНТКОМ в качестве ответа на запрос командования, направленный ранее на этой неделе», - сообщает пресс-служба Пентагона, передает kommersant.

Отмечается, что Вашингтон принял такое решение, получив данные разведки о том, что Тегеран погрузил военную технику и ракеты на небольшие лодки.

Ранее США заявили об «очевидных свидетельствах» подготовки Ираном атаки на американских военных, которые служат на Ближнем Востоке. По версии Пентагона, возможная атака может произойти на земле и на море.