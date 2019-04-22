В США разработают разведывательный вертолет на базе гражданской модели Bell 525

Разработчики утверждают, что аппарат претерпит минимальные доработки.

Американская компания Bell Helicopter намерена принять участие в тендере армии США на разработку и поставку легких скоростных разведывательных вертолетов.

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Об этом сообщает N+1, ссылаясь на AINonline. Для участия в тендере FARA компания намерена предложить военным машину, созданную на базе среднего многоцелевого вертолета Bell 525 Relentless. Разработчики утверждают, что аппарат претерпит минимальные доработки.

По итогам тендера победитель должен будет создать вертолет, способны выполнять полеты на скорости не менее 205 узлов (380 километров в час). Новые машины должны будут заполнить нишу, освободившуюся после списания легких разведывательных вертолетов OH-58D Kiowa Warrior.

В Bell Helicopter отмечают, что их машина во время летных испытаний уже показывала возможность выполнять полеты на скорости более 200 узлов. При этом, поскольку в вертолете не используются принципиально новые технологии, его разработка и производство будут относительно низкими, а надежность — соответствовать уровню обычных современных вертолетов.

Bell 525 совершил первый полет в 2015 году. Грузоподъемность вертолета составляет 3,7 тонны. По проекту, максимальная скорость Bell 525 составляет 165 узлов, а крейсерская — 155 узлов.

Ранее сообщалось, что прототип нового конвертоплана V-280 американской компании Bell в ходе очередного этапа испытаний смог достигнуть скорости в 300 узлов – более 345 миль в час (555 км/ч).