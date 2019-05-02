США испытают прототипы гиперзвуковых боевых аппаратов
10:20, 02 мая 2019Оружие
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Речь идет о ракете с воздушно-реактивным двигателем (HAWC) и глайдере (TBG).
Сроки испытаний могут быть сдвинуты из-за сложности разрабатываемой технологии / Иллюстрация: Raytheon
США намерены испытать два прототипа гиперзвуковых боевых аппаратов до конца 2019 года.
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Об этом сообщает National Defense. Как отмечается, соответствующее заявление сделал глава Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона Стивен Уокер. По его словам, речь идет о о ракете с воздушно-реактивным двигателем (HAWC) и глайдере (TBG).
«Мы находимся на пути к осуществлению полета обоих аппаратов...до того, как закончится год», - сказал Уокер.
Он добавил, что сроки испытаний могут быть сдвинуты из-за сложности разрабатываемой технологии.
Как сообщал УНИАН, в Китае провели испытания многоразовой сверхзвуковой ракеты.
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