В Китае провели испытания многоразовой сверхзвуковой ракеты (фото)

В ходе испытаний, прошедших на северо-западе КНР, ракета поднялась на высоту 27,4 километра, после чего одна из ее ступеней успешно приземлилась.

В Китае испытали вероятный прототип многоразовой гиперзвуковой ракеты Jia Geng № 1.

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Об этом сообщает издание Popular Mechanics. Американский журнал обратил внимание на публикацию китайского сайта qq.com, принадлежащего инвестиционной холдинговой компании Tencent, в котором говорится о совместной разработке Аэрокосмической академии Сямыньского университета и компании Beijing Lingkong Tianxing Technology, получившей название Jia Geng № 1.

В ходе испытаний, прошедших на северо-западе КНР, ракета поднялась на высоту 27,4 километра, после чего одна из ее ступеней успешно приземлилась.

В Popular Mechanics отметили, что ракета имеет вид типичного устройства с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, в связи с чем напоминает американский проект по разработке гиперзвукового оружия HAWC.