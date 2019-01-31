Флот ВМС США пополнится четырьмя классами кораблей-роботов

Один из вариантов развития флота ВМС США предполагает уменьшение количества кораблей, управляемых экипажем, и наращивание числа надводных и подводных роботов.

Американский флот в перспективе претерпит изменения в своем составе, пополнившись кораблями-роботами четырех разных классов.

Об этом, как сообщает N+1 со ссыкой на Defense News, заявил начальник отдела N96 управления военно-морских операций ВМС США контр-адмирал Рональд Боксолл.

По его словам, такой подход позволит реализовать концепцию распределенных морских операций для противостояния морской экспансии России и Китая. Концепция предусматривает постоянное присутствие американских кораблей в разных точках мирового океана.

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В настоящее время ВМС США рассматривают несколько вариантов дальнейшего развития флота. Один из таких вариантов предполагает уменьшение количества кораблей, управляемых экипажем, и наращивание числа надводных и подводных роботов. Предполагается, что такие аппараты, которые будут относительно узкоспециализированы, позволят существенно увеличить боевые возможности американского флота. Предполагается также, что использование роботов позволит сократить расходы на флот, включая строительство и ремонт новых кораблей.

По словам Боксолла, для флота планируется заказать разработку четырех классов робокораблей:

большого надводного робокорабля, который сможет нести тяжелые разведывательные системы и вооружение;

среднего корабля-робота с разведывательными системами и оборудованием радиоэлектронной борьбы;

малого корабля с системами постановки мин и ретрансляционным оборудованием;

миниатюрного надводного робота, который будет использоваться для разведки и наблюдения, а также расширения покрытия систем связи.

Исследовательские работы по проекту большого корабля-робота ВМС США уже заказали. В ближайшее время планируется разместить заказ на разработку малого робокорабля. Некоторые надводные роботы смогут запускать автономные необитаемые подводные аппараты.

По словам Боксолла, новые классы робокораблей будут появляться на флоте постепенно, причем поначалу экипажи моряков будут присутствовать на них. Это будет сделано для проверки надводных роботов, а также для того, чтобы сформировать у военных доверие к автономным роботизированным системам.

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В отделе N96 полагают, что в будущем небольшие и большие корабли с экипажами могут остаться на флоте только в качестве плавучих командных центров, из которых будет осуществляться управление множеством морских роботов.

Исследования в области широкого применения роботов на флоте одобрил Объединенный комитет начальников штабов США. В какой срок американские военные намерены реализовать концепцию распределенных морских операций с широким применением роботов, не уточняется.

Ранее УНИАН сообщал, что Военно-морские силы США собираются построить флот боевых кораблей-роботов. Они будут дешевле, чем современные боевые судна, расходными и беспилотными. Эти характеристики позволят быстро нарастить целый флот, а также разработать новые боевые тактики для столкновений с высокотехнологичными врагами.