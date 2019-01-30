Украина получила третий вертолет от Airbus Helicopters (видео)

Вертолет Н225 будет выполнять спасательные и поисковые операции над морем и в горах.

В Украину прибыл третий вертолет, приобретенный в рамках контракта с французской компанией Airbus Helicopters.

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Как сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины, сегодня на базу Специального авиационного отряда Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС, расположенную в Нежине, прибыл вертолет Н225 Super Puma. Он уже прошел все необходимые процедуры растаможивания и готов к использованию спасателями. «Борт 53 - третий вертолет Н225 Super Puma для системы авиабезопасности МВД Украины от Франции. В сверхсложных метеусловиях: дождь, туман, низкая облачность, ограниченная видимость - наш пилот успешно сел в Нежине. Расширяем авиаотряд ГСЧС», - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

В свою очередь, председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что вертолет Н225 может выполнять задачи в сверхсложных погодных условиях. «Мы видим, как реализуется проект между Францией и Украиной по обеспечению авиацией подразделений ГСЧС. Я очень рад, что в нашем подразделении ГСЧС появился уже второй вертолет Н225. Он будет выполнять задачи по поиску и спасению, аэромедицинской помощи, тушению пожаров и другие задачи по назначению», - отметил он.

По словам Чечеткина, на базе авиационного подразделения ГСЧС уже построены четыре ангара для хранения новых вертолетов. Командир специального спасательного отряда ГСЧС Иван Коробка отметил, что именно этот вертолет Н225 будет выполнять спасательные и поисковые операции над морем и в горах.

В Департаменте отметили, что вертолет Н225 способен перевозить на своем борту 24 человека.

Как сообщал УНИАН, 7 июня Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Франции о закупке в кредит 55 вертолетов для создания Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД.

14 июля Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters, вертолетами французского производства планируется обеспечить ГСЧС, Нацгвардию, Нацполицию и Госпогранслужбу. МВД планирует получить вертолеты трех моделей - Н145, Н125 и Н225.

Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: спасение и общественный порядок, уголовные расследования, антитеррористические и специальные миссии, охрана государственной границы и безопасность на дорогах. Пилотов для системы авиационной безопасности и защиты МВД будут готовить в Кременчугском летном колледже. Кроме того, украинские специалисты будут проходить курсы специального обучения во Франции на базе образовательных центров Airbus Helicopters.

В то же время в Нежине будет расположен сервисный центр системы авиационной безопасности МВД. Также один из региональных центров авиации МВД будет размещаться в Мариуполе.

21 декабря 2018 года Украина получила первые два вертолета компании Airbus Helicopters для нужд Национальной гвардии и ГСЧС.