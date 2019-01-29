Госдеп США: гонка вооружений с Россией уже началась

Россияне явно нарушают соглашение, и именно они начали так называемую гонку вооружений, подчеркнул госсекретарь.

Замгоссекретаря США Андреа Томпсон заявила, что гонка вооружений с РФ уже началась.

Об этом Томпсон заявила в интервью DW, комментируя производство россиянами ракеты 9М729, характеристики которой нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Россия уже поставила на вооружение эти ракетные системы. Так что гонка уже началась. Россияне явно нарушают соглашение, и именно они начали так называемую гонку вооружений", - заявила Томпсон.

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Дипломат добавила, что 2 февраля истекает срок ультиматума, предъявленного Вашингтоном Москве, и США приостановят свое участие на шесть месяцев.

"В течение этого времени Россия может вернуться в рамки договора. Но это освобождает нас от обязательств, так что мы сможем заниматься исследованиями и разработкой систем, аналогичных тем, которые сейчас поставлены Россией на вооружение", - сказала Томпсон.

Ранее США выдвинули России ультиматум по Договору о РСМД. В Госдепе заявили, что Россия должна избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность, иначе США выйдут из договора. Вашингтон дал Москве 60 дней на выполнение своих обязательств. Отсчет начался 4 декабря 2018 года.

В случае отказа РФ, США начнут процесс выхода из договора 2 февраля.

23 января МИД России отверг ультиматум США относительно Договора о ликвидации ракет.

Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.