На заседании Совета НАТО-Россия не достигли никакого прогресса по ракетному договору

В Альянсе вновь призвали Россию не нарушать условия указанного договора.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что на заседании Совета НАТО-Россия не достигнуто никакого прогресса по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе после первого в 2019 году заседания Совета НАТО-Россия.

"Все члены Совета НАТО-Россия соглашаются, что договор имеет решающее значение для евроатлантической безопасности. Но договор сейчас оказался под угрозой. И, к сожалению, мы не видели никаких признаков для прорыва", - подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что в декабре прошлого года эта тема обсуждалась на заседании министров иностранных дел стран - членов Альянса. "И все союзники согласились, что российская ракетная система SSC-8 ("Новатор 9М729") нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности", - сказал он.

"Сегодня союзники вновь настойчиво призвали Россию вернуться к полному соблюдению договора. Они также выразили решительную приверженность поддержке и укреплению реального контроля над вооружениями", - заявил Столтенберг.

Также генеральный секретарь Альянса добавил, что на сегодняшней встрече были рассмотрены наиболее серьезные вопросы в сфере евроатлантической безопасности.

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"Не было достигнуто реального прогресса на встрече, потому что Россия не показала никакой готовности изменить ее позицию. Но Россия все еще имеет возможность вернуться к соблюдению договора, и мы призываем Россию использовать эту возможность. Ответственность за сохранение договора зависит от России, потому что Россия сейчас нарушает договор путем разработки и размещения новых ракет", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, новые российские ракеты "сложно выявить, они мобильны, имеют ядерный потенциал, могут достигать европейских городов и сокращают предупреждение об угрозе. "Наши дискуссии не всегда легкие, но именно поэтому они так важны. И мы остаемся настроенными продолжать наш диалог", - заявил Столтенберг.

Справка УНИАН. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России сохранять, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выдвинули России 60-дневный ультиматум на восстановление выполнения ДРСМД. По его словам, среди различных нарушений, которые Россия осуществляла в течение многих лет, - разработка и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы РФ "Новатор 9М729", которая позволяет запускать крылатые ракеты на расстояния, запрещенные договором.

В Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства как средство защиты в ответ на действия РФ. Госсекретарь США сказал, что, если Россия не восстановит соблюдение положений этого соглашения, США начнут процесс выхода из договора.