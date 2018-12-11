National Interest: Дорогой Су-57 может стать еще больше не по карману Кремлю

Попытки Москвы объединить свой новейший истребитель с новой моделью ракет или подорвут возможности самолета, или выльются в дополнительные расходы, к которым российское правительство, очевидно, не готово.

Недавно стало известно о намерении России оснастить свой Су-57 сверхзвуковыми ракетами «Кинжал». Российские государственные СМИ хвастались этими новостями, указывая на выполнение государственной программы вооружения на 2018-2027 годы.

Х-47М2 «Кинжал» - это сверхзвуковые ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Они с помпой были представлены во время речи Владимира Путина в начале текущего года.

«Эти рокеты в 10 лет быстрее скорости звука, они могут выполнять маневры на всех фазах траектории полета, что позволит преодолеть все существующие и будущие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя ядерные боеголовки в радиусе 2 тысяч километров», - хвастался российский автократ.

Однако, очень быстро возникли сомнения относительно того, действительно ли возможно разместить ракеты «Кинжал» на борту Су-57 и при этом не подорвать его заявленные стелс-возможности, пишет National Interest.

Читайте такжеNational Interest: Су-57 даже близко не дотягивает до американского F-22

В Министерстве обороны РФ не предоставили никаких объяснений, оставляя целый ряд открытых вопросов о настоящих российских целях в проектировании потенциальных угроз. В заявлениях России об оснащении истребителей сверхзвуковыми ракетами указано, что их характеристики будут «похожи на те, которые присущи ракетам «Кинжал»». Но что это означает? Это будет меньшая по размеру модель Х-47М2 или вообще другая ракета со схожими возможностями? А если речь идет о варианте меньших размеров, то не станет ли это причиной сокращения ее дальности полета или других технических ограничений по сравнению с оригинальной ракетой «Кинжал»? И сколько их Россия собирается установить на Су-57?

Российские громкие заявления сейчас могут быть расценены лишь как признак уверенности Кремля в проекте Су-57, который, в свою очередь, очень зависит от прогресса в разработке нового двигателя «Изделие-30». Нет никаких намеков на то, что меньшая версия Х-72М2 будет совместима с другими российскими истребителями, которые сейчас не могут нести на борту оригинальную ракету.

«Совсем не удивительно, что ВВС России добиваются своего передового вооружения истребителя новейшими ракетами. Интеграция стелс-самолета со сверхзвуковым вооружением принесла бы значительную пользу в прогнозировании потенциальных угроз. Однако, остается невыясненным, насколько такое оружие повысит стоимость производства и без того слишком дорогого Су-57. Учитывая имеющиеся разумные конструкторские решения, которые смягчают вред для стелс-возможностей от сверхзвуковых ракет, подорожает ли Су-57 еще больше?» - пишет издание.

Читайте такжеBusiness Insider: В США знают, как разобраться с российскими С-400 в Крыму и Калининграде

National Interest также напоминает, что ракета «Кинжал» была впервые запущена с борта истребителя Миг-31К. Эта модель самолета – версия Миг-31, видоизмененного под нужды новой сверхзвуковой ракеты. Аналогичная судьба постигла и Ту-22М, который Россия модифицировала под «Кинжал», создав Ту-22М3. Оглядываясь на все это, планы Москвы модифицировать саму ракету под Су-57 выглядят интересно.