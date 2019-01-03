Украинские авиазаводы начали работы по глубокой модернизации Су-24

Главная задача – значительно расширить возможности этого самолета за счет современных цифровых систем и установки передовой бортовой аппаратуры.

Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" и "Одесский авиационный завод", входящие в состав государственного концерна "Укроборонпром", начали работы по глубокой модернизации самолета-разведчика Су-24.

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Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

"Главная задача этой разработки - значительно расширить возможности этого самолета за счет современных цифровых систем и установки передовой бортовой аппаратуры", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" - государственный авиаремонтный завод, расположенный в городе Николаев. Был основан в 1939 году на базе авиаремонтных мастерских при училище пилотов. В 2011 году предприятие вошло в состав государственного концерна "Укроборонпром". Завод "НАРП" регулярно проводит ремонт самолетов для Воздушных сил Украины.

"Одесский авиационный завод" - государственное предприятие военно-промышленного комплекса, которое осуществляет модернизацию, ремонт и техническое обслуживание авиатехники. Был основан в 1911 году.