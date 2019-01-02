За год ВСУ получили 50 самолетов и вертолетов

В перечне истребители, штурмовики, бомбардировщики, разведчики, транспортные самолеты и вертолеты.

За 2018 год украинская армия получила около 50 самолетов и вертолетов, которые были модернизированы и отремонтированы силами украинского кластера авиастроения, в который входит 16 предприятий ГК "Укроборонпром".

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Об этом сообщает ZN.ua.

"В перечне истребители Су-27 и Миг-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики и разведчики Су-24, транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76, учебно-тренировочные самолеты L-39, вертолеты Ми-24, Ми-14 и Ми-8", - говорится в сообщении.

В частности, в 2018 году ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" проводил работы по серийной модернизации истребителей Миг-29 до уровня Миг-29МУ1. Эти самолеты получили мощную радиолокационную станцию, которая дает возможность увеличить дальность обнаружения воздушных целей, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации.

Из конотопского "Авиакона" вышли более полутора десятков вертолетов Ми-24, Ми-14 и Ми-8. Кроме того, предприятие передало в войска действительно уникальные машины - Ми-8МТП, предназначенные для ведения радиоэлектронной борьбы. Специальная аппаратура этого вертолета позволяет устанавливать помехи наземным радиолокационным станциям обнаружения, наведения и целеуказания, что позволяет "ослепить" и дезорганизовать противника.

В свою очередь "Одесский авиационный завод" и "Чугуевский авиационный ремонтный завод" провели значительную работу по обновлению и модернизации учебно-тренировочных самолетов L-39, на которых украинские курсанты осваивают азы летной подготовки, а действуя пилоты проводят постоянные тренировки для повышения мастерства.

"Запорожский государственный авиационный ремонтный завод "Мигремонт" проводит модернизацию истребителей Су-27 и штурмовиков Су-25, который получает дополнительный индекс 1М. Самолет оснащается новым радаром, что дает 30% увеличение дальности обнаружения воздушных целей, новый навигационный комплекс, средства контроля, регистрации и обработки бортовых параметров. Су-27-1М также способен выполнять совместные миссии с силами Альянса.

"Одесский авиационный завод" совместно с николаевским "НАРП", начал разработку глубокой модернизации разведчика Су-24. Главная задача этой разработки - значительно расширить возможности этого самолета за счет современных цифровых систем и установка передовой бортовой аппаратуры.

ГП "Антонов" в 2018 году активизировал процесс интеграции в мировой авиационной промышленности. И одним из первых проектов в этом направлении стали, совместно с турецкими партнерами, работы над транспортным самолетом короткого взлета и посадки Ан-188.