Украина в 2019 году ожидает от США поставок летального вооружения - Чалый

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что в новом году Украина и Соединенные Штаты усилят взаимодействие во многих сферах.

Украина в 2019 году ожидает от США поставок вооружения, в том числе летального.

Об этом посол Украины в США Валерий Чалый сказал в интервью "Голосу Америки".

"Мы уже работаем вместе. Комиссия стратегического партнерства, механизм которой запущен, рассматривает все вопросы, включая вопросы военно-технического сотрудничества, сотрудничества по вопросам безопасности", - заявил Чалый.

"Мы ожидаем продолжения помощи по увеличению наших оборонных возможностей. Это и поставки вооружений, в том числе летальных вооружений. Это и возможность закупки вооружения в США. Мы к этому лучше готовы. Мы ожидаем, и это хороший знак из Украины - президент внес предложение в парламент. Рассматриваются изменения в законодательство, которые позволят напрямую закупать вооружение", - подчеркнул Чалый.

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Также он сообщил, что Украина ожидает от США продолжения санкционной политики против России.

"И будет работа на этом направлении", - добавил посол.

Кроме того, по словам Чалого, Украина ожидает в этом году развития проектов в сфере энергетики, энергетической безопасности, а также усиления сотрудничества в сфере киберзащиты.

«То есть очевидно, что это те же приоритеты, которые были, потому что в принципе, война продолжается, и ничего особенно не изменилось, но усиление взаимодействия и очень прагматичное, конкретное взаимодействие - это то, что будет признаком этого года», - отметил Чалый.